Incendie Pompiers vaudois: lancement des travaux du projet Rama III

ATS

13.2.2026 - 10:25

Les pompiers vaudois bénéficieront de nouvelles installations sur le site de la Rama pour renforcer leur formation (image symbolique)
Les pompiers vaudois bénéficieront de nouvelles installations sur le site de la Rama pour renforcer leur formation (image symbolique)
ATS

La Ville de Lausanne et l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) ont officiellement lancé les travaux d'extension du site de la Rama, destinés à renforcer la formation des sapeurs-pompiers vaudois. Ce projet Rama III prévoit l'agrandissement de l'infrastructure existante par l’ajout de huit conteneurs, pour une surface totale de 118 m2.

Keystone-SDA

13.02.2026, 10:25

D'un coût d'environ 1,5 million de francs, le projet est financé conjointement par la Ville de Lausanne (342'500 francs) et l'ECA (1,17 million). «Cette nouvelle installation permettra l'introduction de modules tactiques inédits, l'extinction directe des flammes et la mise en oeuvre de scénarios d'intervention plus complexes, jusqu'ici impossibles à réaliser sur le site», indiquent vendredi les deux partenaires. La durée des travaux est estimée à plusieurs mois.

Situé à Montheron, le plateau technique de la Rama voit passer chaque année plus de 1000 pompiers. Ils y développent leurs compétences à travers «des scénarios immersifs, conçus pour reproduire les contraintes et les réalités du terrain, notamment en matière de feux en milieux confinés et d'interventions avec appareils de protection respiratoire», poursuit le communiqué.

Ces nouveaux travaux visent à renforcer le site comme «pôle d'excellence pour la formation incendie et secours en Suisse.»

