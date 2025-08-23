  1. Clients Privés
Portugal: un pompier meurt en combattant un incendie

ATS

23.8.2025 - 14:20

Un pompier a été tué au Portugal après avoir été blessé en combattant un des incendies forestiers qui sévissent à travers le pays, a annoncé samedi la présidence portugaise dans un communiqué.

Il s'agit de la quatrième victime des incendies cet été au Portugal (image symbolique).
Il s'agit de la quatrième victime des incendies cet été au Portugal (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

23.08.2025, 14:20

23.08.2025, 14:26

La présidence a exprimé ses condoléances à la famille du pompier «qui a tragiquement perdu la vie après avoir combattu directement les incendies de forêt dans la commune de Sabugal», dans le nord du pays. Il s'agit de la quatrième victime des incendies cet été au Portugal.

