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Sierre Pose de la première pierre du nouveau pont de Beaulieu

ATS

12.6.2026 - 14:30

La Ville de Sierre et les CFF ont officiellement lancé le chantier du nouveau pont de Beaulieu, vendredi, avec la pose symbolique de la première pierre. Cette étape marque le début d'un projet attendu depuis plusieurs années, dont le but principal consiste à rétablir une liaison importante entre le nord et le sud de la ville.

La première pierre de la reconstruction du Pont Beaulieu a été posée en présence de Pierre Berthod, président de la Ville de Sierre, Pierre Kenzelmann, conseiller municipal à Sierre, et Mariangela Acerra, cheffe de projet auprès des CFF.
La première pierre de la reconstruction du Pont Beaulieu a été posée en présence de Pierre Berthod, président de la Ville de Sierre, Pierre Kenzelmann, conseiller municipal à Sierre, et Mariangela Acerra, cheffe de projet auprès des CFF.
ATS

Keystone-SDA

12.06.2026, 14:30

12.06.2026, 14:32

Le futur ouvrage routier permettra également d’améliorer les accès à la gare et les déplacements dans un secteur central pour la mobilité sierroise, ont rappelé les autorités de la Cité du Soleil.

Le chantier comprend la reconstruction complète de l'ouvrage au-dessus des voies ferrées ainsi qu'un réaménagement des infrastructures routières du secteur. Le futur pont permettra de renforcer les connexions entre les quartiers situés au sud des voies, le centre-ville et le pôle de la gare.

Un ouvrage de 43 mètres de long

Le concept prévoit également la création d'un giratoire au nord du pont, une nouvelle rampe d'accès directe à la gare CFF et, à terme, une réorganisation des circulations dans le secteur. «Ces aménagements doivent contribuer à fluidifier le trafic et à améliorer les déplacements dans cette partie importante de la ville», résument les autorités.

Le chantier entre désormais dans sa phase opérationnelle. Place maintenant aux fondations et aux aménagements nécessaires à la reconstruction de l'ouvrage. Cet automne, une structure métallique de 43 mètres de long et d’environ 300 tonnes sera assemblée puis mise en place au-dessus des voies ferrées. Les travaux se poursuivront avec les raccordements routiers et les aménagements des espaces publics.

Le montant des travaux se monte à 18,2 millions de francs, dont 11,8 millions de francs sont financés, via les CFF, par la Confédération. La mise en service du nouvel ouvrage est prévue à l'été 2027.

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