La piste de l'homicide est privilégiée après la chute mortelle d'une femme du balcon d'un étage supérieur d'un immeuble d'habitation à Bienne à fin septembre. Deux personnes, des Suisses âgés de 20 et 18 ans, sont désormais à nouveau en détention.

Le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé le placement en détention provisoire d’un Suisse de 20 ans ainsi que du jeune Suisse de 18 ans (archives). KEYSTONE/ANTHONY ANEX

D’importantes investigations sont toujours en cours, ont fait savoir vendredi dans un communiqué commun la Police cantonale bernoise, le Ministère public régional du Jura bernois-Seeland et le Ministère public des mineurs.

Les deux hommes interpellés le 24 septembre, jour de la chute mortelle survenue dans la nuit, n’ont pas été placés en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte. Ils sont sortis de leur arrestation provisoire le 26 septembre.

Depuis, cinq personnes ont été interpellées, dont des mineurs. Elles n’ont toutefois pas été placées non plus en détention. Lundi dernier, compte tenu de nouvelles constatations émanant de l’enquête, les deux hommes interpellés en premier ont à nouveau été arrêtés et entendus.

Dans ce contexte, les indices quant à un homicide se sont consolidés. Le Tribunal des mesures de contrainte a alors confirmé le placement en détention provisoire d’un Suisse de 20 ans ainsi que du jeune Suisse de 18 ans, encore mineur au moment des faits.

lp, ats