Emeute Poubelles en feu et tirs de mortiers sur la police à Lausanne

ATS

24.8.2025 - 23:44

Plusieurs polices communales ont renforcé la police municipale de Lausanne et la police cantonale vaudoise (cliché symbolique/Keystone archives).
Plusieurs polices communales ont renforcé la police municipale de Lausanne et la police cantonale vaudoise (cliché symbolique/Keystone archives).
ATS

Un rassemblement d'une centaine de jeunes encagoulés a dégénéré dimanche soir à Lausanne, avec des tirs d'engins pyrotechniques contre la police, des poubelles en feu et un bus des transports publics TL endommagé. Le calme est revenu lundi vers 00h30, selon la police.

Keystone-SDA

24.08.2025, 23:44

25.08.2025, 01:03

La police municipale de Lausanne, appuyée par la police cantonale vaudoise et d'autres polices communales, a été déployée après que des jeunes, qui s'étaient rassemblés dès 21h30 dans le quartier de Prélaz, ont bouté le feu à des poubelles et endommagé un bus des TL, a indiqué le porte-parole de la police cantonale vaudoise Jean-Christophe Sauterel dans un communiqué.

Les jeunes, qui s'étaient probablement réunis après avoir pris connaissance du décès d'un mineur au guidon d'un scooter tôt dimanche matin, selon la police, ont pris pour cible les agents avec des engins pyrotechniques de type mortier, a précisé le porte-parole. Des pompiers sont intervenus pour éteindre les feux.

Retour au calme

Après plusieurs heures de violences, la situation s'est calmée, a ajouté la police sur le réseau social X. «Les forces de l'ordre ont partiellement quitté les lieux», mais elles ont maintenu une surveillance du quartier, est-il encore indiqué.

Dimanche matin vers 04h00, un jeune de 17 ans a perdu la vie dans un accident de scooter à Lausanne, après avoir heurté un mur alors qu'il était poursuivi par la police. Le scooter avait été récemment volé.

Selon les premières investigations, le jeune Suisse, domicilié à Lausanne, a perdu la maîtrise de son véhicule alors qu’il circulait à une vitesse excessive au passage d'un ralentisseur, dans une rue limitée à 30 km/h. La voiture de police le suivait, feux enclenchés, à plus d'une centaine de mètres.

Une instruction pénale a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes et les causes de l'accident. Tous les témoins ont été entendus dans la journée.

