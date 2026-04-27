Un éleveur de chevaux du Doubs qui avait jeté un poulain dans un trou, entraînant sa mort, a été condamné lundi à une interdiction d'exercer une profession en lien avec les animaux, a indiqué à l'AFP l'avocate d'une partie civile. Les faits s'étaient produits en 2025 au Russey, petite commune proche de la frontière suisse.

L'éleveur a affirmé à l'audience que le poulain «n'a fait que dépérir» une fois séparé de sa mère, un argument qui n'a pas été retenu par le tribunal (image d'illustration). ATS

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Cet exploitant agricole, qui élevait une quarantaine de chevaux, a été condamné pour abandon d'animal, selon Viveca Mezey, avocate de la Fondation Brigitte-Bardot. Il écope de trois mois de prison avec sursis, interdiction définitive de détenir un animal et d'exercer une profession en lien avec les animaux, et devra verser 1000 euros de dommages et intérêts à chacune des associations parties civiles.

Le 4 octobre 2025, le poulain avait été découvert vivant dans un trou, respirant difficilement, avec des liens sur ses pattes arrière, selon les gendarmes. Il était mort après avoir été pris en charge par les secours, de déshydratation et d'hypothermie sévère.

A l'audience, le 23 mars, l'éleveur, qui s'est présenté seul, a reconnu les faits. Il a dit avoir pensé que le poulain était mort et avoir choisi de le jeter plutôt que de l'emmener à l'équarrissage. Le poulain «avait la mâchoire déformée» et «n'a fait que dépérir» une fois séparé de sa mère, a affirmé cet homme né en 1961.

«Je ne crois pas un instant aux explication de Monsieur», a plaidé Christophe Gérard, avocat de plusieurs ONG de défense des animaux. «Quand il décide de le placer dans (le trou), pour lui, c'est 'ah, bon débarras, ça y est, il est mort, je l'enterre'. Sauf qu'on n'en était pas tout à fait là!».

«Il a abandonné ce cheval pour éviter de payer des soins», a tranché la représentante du parquet, Solène Nonnier, soulignant son «incapacité à prendre les bonnes décisions et à s'occuper des animaux». Elle a requis et obtenu que le prévenu, qui était poursuivi pour sévices graves ou acte de cruauté envers un animal, soit condamné pour abandon.