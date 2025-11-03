La plateforme asiatique Shein a dit lundi avoir mis en place une «interdiction totale des produits de type poupée sexuelle», après que la direction générale de la répression des Fraudes a signalé à la justice française la vente de «poupées sexuelles d'apparence enfantine».

Samedi, la direction générale de la Répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé avoir signalé à la justice française la vente de «poupées sexuelles d'apparence enfantine» sur le site de Shein (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Shein a affirmé avoir supprimé l'intégralité des annonces et visuels associés aux «poupées sexuelles», et avoir étendu sa liste noire de mots-clés afin d'empêcher «toute tentative de contournement des règles de publication par les vendeurs,» selon un communiqué.

Ces mesures s'appliquent partout dans le monde, a précisé à l'AFP un porte-parole de la marque.

L'entreprise a par ailleurs temporairement déréférencé sa catégorie «produits pour adultes».

«Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderai, qu'on interdise l'accès de la plateforme Shein au marché français», a déclaré le ministre de l'Économie Roland Lescure sur BFMTV et RMC lundi.

«Il s'agissait de publications émanant de vendeurs tiers, mais j'en prends la responsabilité personnelle», a déclaré Donald Tang, président exécutif de Shein, cité dans le communiqué.

Shein a affirmé mettre en place une «cellule» dédiée à «l'intégrité» de sa place de marché, où les vendeurs tiers proposent leurs produits à la vente.

Le géant asiatique de la vente en ligne, qui doit ouvrir mercredi son magasin parisien au BHV, sera auditionné sous quinze jours à l'Assemblée par la mission d'information sur les contrôles des produits importés en France.