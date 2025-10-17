  1. Clients Privés
«Je ne peux même pas payer mon loyer» Pour vivre dans le luxe, ce couple sans scrupules dépouillait des seniors 

Sven Ziegler

17.10.2025

Des jets privés, des villas, de l'art coûteux... et des milliers de retraités escroqués: un couple britannique a vécu dans le luxe pendant des années, tandis que leurs victimes se faisaient dépouiller de leurs économies. La plus grande escroquerie à la multipropriété de Grande-Bretagne va maintenant être jugée.

Jet privé aux frais des personnes âgées : Mark et Nicola Rowe.
Facebook

17.10.2025

17.10.2025, 15:02

Une maison avec des écuries, des voyages en jet privé, des œuvres d'art de L. S. Lowry sur les murs: Mark et Nicola Rowe menaient une vie de luxe parfaite. Mais derrière cette façade brillante se cachait un système de tromperie, de pression et de désespoir: des milliers de personnes âgées ont perdu toute leur fortune à cause d'eux.

Comme le rapporte le journal britannique «The Sun», les Rowe ont géré pendant des années l'une des plus grandes escroqueries à la multipropriété du pays. Ils se présentaient comme les sauveurs des retraités qui voulaient se débarrasser de leurs participations aux vacances et promettaient des alternatives lucratives. En réalité, ils organisaient un réseau de tromperie à la mise en scène élaborée, qui attirait les victimes dans le piège de manière ciblée.

Leur astuce était aussi raffinée que peu scrupuleuse: les personnes âgées étaient transportées par avion à Tenerife et logées dans des hôtels à l'apparence sérieuse. Là, les séniors étaient impliqués pendant des heures dans des entretiens de vente. Dans des bureaux modernes avec un personnel formé et des brochures sur papier glacé, les offres semblaient crédibles. Mais les «crédits monstres» promis, qui permettaient d'échanger des multipropriétés contre de prétendues réductions sur les vacances, étaient sans valeur.

Rien n'était laissé au hasard

Nombreux sont ceux qui ont investi toutes leurs économies, parfois jusqu'à 80'000 livres (environ 85'000 francs). Au total, 3'583 personnes se seraient fait avoir par le couple. Certains ont contracté des crédits pour financer leur prétendu investissement dans l'avenir. L'argent a en réalité été investi dans le style de vie luxueux des Rowe: des écoles privées pour 110'000 livres, une villa d'une valeur de deux millions, un jet privé pour 26'000 livres par vol.

Les escrocs n'ont rien laissé au hasard. Ils ont utilisé une partie du butin pour maintenir la façade, investissant dans la publicité, les sites web et les employés qui, eux-mêmes, n'étaient pas tous au courant de la fraude. Même l'actrice britannique Julie Peasgood a été engagée comme ambassadrice, sans se douter qu'elle faisait la promotion d'une entreprise frauduleuse.

«Je me bats pour survivre»

Après une enquête de six ans, l'affaire s'est terminée devant la Cour royale de Southwark à Londres. Mark Rowe a été condamné à sept ans et demi de prison ; le juge a pointé son «influence corruptrice», ayant laissé derrière lui une «trace de misère». Sa femme Nicola, qui a plaidé coupable de blanchiment d'argent, devrait recevoir sa peine cette semaine. Treize autres complices ont été condamnés à des peines de prison ou à des peines avec sursis, dont certaines de plusieurs années.

Une victime a décrit l'ampleur de la destruction au «Sun» en des termes bouleversants: «Je devrais maintenant profiter de ma retraite. Au lieu de cela, je me bats pour survivre. Je ne peux même pas payer mon loyer».

Certaines des victimes n'ont pas assisté aux jugements: elles sont mortes avant la fin du procès.

