Drôle de contre-feu! Un pyromane à l'origine de plusieurs incendies criminels en Charente-Maritime, dont la maison de son voisin, a mis le feu à son propre domicile «pour détourner les soupçons», selon la gendarmerie.

Le mis en cause a expliqué être devenu incendiaire après avoir contribué à éteindre un feu accidentel (photo d’illustration). ats

Agence France-Presse Basile Mermoud

Cet homme âgé de 27 ans a reconnu en garde à vue son implication dans six incendies depuis début juillet près de La Rochelle, dont celui de son domicile survenu lundi alors qu'il était convoqué pour être auditionné en tant que témoin concernant le sinistre subi la veille par son voisin.

«Sachant qu'il était convoqué à la brigade, il a mis le feu chez lui pour détourner les soupçons qui pesaient sur lui», déclare la gendarmerie dans un communiqué transmis à l'AFP vendredi. «Tout l'étage est détruit.»

Le mis en cause, victime de «stress» après que sa femme a découvert son addiction au jeu, a expliqué être devenu incendiaire après avoir contribué à éteindre un feu accidentel qui s'était déclaré sur une moissonneuse-batteuse et s'être senti «utile», selon cette même source.

Six mois de prison avec sursis

Six sinistres ont suivi dans le secteur de la commune de Croix-Chapeau, à 15 kilomètres à l'est de La Rochelle: d'abord des feux de végétation, puis un cabanon et la maison de son voisin, entièrement détruite par les flammes dimanche dernier.

«À plusieurs reprises, il est établi qu'il est soit à l'origine de l'alerte donnée au centre de secours, soit il se trouve à proximité des lieux de départ de feu», selon l'enquête menée par la brigade de gendarmerie d'Angoulins. Le tribunal de La Rochelle l'a condamné jeudi à six mois de prison avec sursis et trois ans de suivi socio-judiciaire.