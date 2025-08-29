  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Pour «détourner les soupçons», un pyromane brûle sa propre maison

Basile Mermoud

29.8.2025

Drôle de contre-feu! Un pyromane à l'origine de plusieurs incendies criminels en Charente-Maritime, dont la maison de son voisin, a mis le feu à son propre domicile «pour détourner les soupçons», selon la gendarmerie.

Le mis en cause a expliqué être devenu incendiaire après avoir contribué à éteindre un feu accidentel (photo d’illustration).
Le mis en cause a expliqué être devenu incendiaire après avoir contribué à éteindre un feu accidentel (photo d’illustration).
ats

Agence France-Presse

29.08.2025, 19:25

Cet homme âgé de 27 ans a reconnu en garde à vue son implication dans six incendies depuis début juillet près de La Rochelle, dont celui de son domicile survenu lundi alors qu'il était convoqué pour être auditionné en tant que témoin concernant le sinistre subi la veille par son voisin.

Lausanne. Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes

LausanneUn jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes

«Sachant qu'il était convoqué à la brigade, il a mis le feu chez lui pour détourner les soupçons qui pesaient sur lui», déclare la gendarmerie dans un communiqué transmis à l'AFP vendredi. «Tout l'étage est détruit.»

Le mis en cause, victime de «stress» après que sa femme a découvert son addiction au jeu, a expliqué être devenu incendiaire après avoir contribué à éteindre un feu accidentel qui s'était déclaré sur une moissonneuse-batteuse et s'être senti «utile», selon cette même source.

Six mois de prison avec sursis

Six sinistres ont suivi dans le secteur de la commune de Croix-Chapeau, à 15 kilomètres à l'est de La Rochelle: d'abord des feux de végétation, puis un cabanon et la maison de son voisin, entièrement détruite par les flammes dimanche dernier.

Espagne. «J'ai eu très peur» : le désarroi des personnes âgées face aux incendies

Espagne«J'ai eu très peur» : le désarroi des personnes âgées face aux incendies

«À plusieurs reprises, il est établi qu'il est soit à l'origine de l'alerte donnée au centre de secours, soit il se trouve à proximité des lieux de départ de feu», selon l'enquête menée par la brigade de gendarmerie d'Angoulins. Le tribunal de La Rochelle l'a condamné jeudi à six mois de prison avec sursis et trois ans de suivi socio-judiciaire.

Les plus lus

Tué devant le restaurant Le Vaudois : un cortège funèbre lui rend hommage
Kim Kardashian hausse le ton contre Donald Trump
Trump veut couper 4,9 milliards de dollars d’aide internationale
«Idéologie de charognards» - Vives tensions entre Poutine et Macron !
Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Un jeune de 19 ans incarcéré à la suite des émeutes