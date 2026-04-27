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Bande dessinée Pour ses 20 ans, BDFIL expose Mirion Malle et la BD québécoise

ATS

27.4.2026 - 14:33

Pour sa 20e édition, BDFIL a concocté un programme de seize expositions au coeur de Lausanne. Le festival met à l'honneur l'autrice Mirion Malle et propose une plongée dans la bande dessinée québécoise. A découvrir jusqu'au 10 mai, du vendredi au dimanche.

Pour ses 20 ans, BDFIL expose Mirion Malle et la BD québécoise – Gallery
Pour ses 20 ans, BDFIL expose Mirion Malle et la BD québécoise – Gallery. Seize expositions sont au menu de cette 20e édition.

Seize expositions sont au menu de cette 20e édition.

Photo: ATS

Pour ses 20 ans, BDFIL expose Mirion Malle et la BD québécoise – Gallery. Le festival se tient dans le quartier de la gare de Lausanne.

Le festival se tient dans le quartier de la gare de Lausanne.

Photo: ATS

Pour ses 20 ans, BDFIL expose Mirion Malle et la BD québécoise – Gallery. Une centaine d'autrices et auteurs sont invités.

Une centaine d'autrices et auteurs sont invités.

Photo: ATS

Pour ses 20 ans, BDFIL expose Mirion Malle et la BD québécoise – Gallery
Pour ses 20 ans, BDFIL expose Mirion Malle et la BD québécoise – Gallery. Seize expositions sont au menu de cette 20e édition.

Seize expositions sont au menu de cette 20e édition.

Photo: ATS

Pour ses 20 ans, BDFIL expose Mirion Malle et la BD québécoise – Gallery. Le festival se tient dans le quartier de la gare de Lausanne.

Le festival se tient dans le quartier de la gare de Lausanne.

Photo: ATS

Pour ses 20 ans, BDFIL expose Mirion Malle et la BD québécoise – Gallery. Une centaine d'autrices et auteurs sont invités.

Une centaine d'autrices et auteurs sont invités.

Photo: ATS

Keystone-SDA

27.04.2026, 14:33

27.04.2026, 14:48

Invitée d'honneur, Mirion Malle est une figure de la bande dessinée engagée et féministe. Avec son blog «Commando culotte», devenu un livre en 2016, elle s'attaque avec humour aux clichés sexistes. La sororité et l’écoute sont au coeur d'"Adieu triste amour». Puis elle consacre un livre au deuil avec «Le problème avec les fantômes».

BDFIL lui consacre une grande rétrospective, une première pour l’artiste, qui présente l'évolution de son parcours. L'occasion de découvrir son univers engagé, coloré, intime et délicat, qui aborde notamment les violences sexuelles et les romances lesbiennes. Le 1er mai au soir, elle sera aux platines de La Datcha pour un DJ set.

Scène québécoise

Le Québec – bien connu de Mirion Malle qui y a vécu plusieurs années – est l'invité d'honneur de cette édition anniversaire. La BD québécoise se situe à la rencontre de multiples influences et traditions graphiques et elle constitue aujourd'hui un foyer de création reconnu bien au-delà de ses frontières.

Une exposition explore ce monde foisonnant à travers les oeuvres de 26 autrices et auteurs majeurs, francophones ou anglophones. Comme Guy Delisle, auteur de «Chroniques birmanes», «Pyongyang» sur son séjour en Corée du Nord et récemment «Pour une fraction de seconde» consacré à un pionnier de la photographie. Plusieurs auteurs seront présents à Lausanne dont Jimmy Beaulieu, Djibril Morissette-Phan, Sophie Bédard, Cab, Alex A, Julie Rocheleau et François Vigneault.

Talents confirmés

Comme chaque année, le festival attire plus d'une centaine d'artistes, talents confirmés et jeunes auteurs, comme Zep, Boulet, Elene Usdin, Charles Berberian, Sandrine Deloffre, Marcello Quintanilha, Fanny Vaucher ou Arthur de Pins. Plus de 80 rencontres, projections, visites et performances sont au menu du 27 avril au 10 mai, dans le quartier de la gare, entre Rasude et Plateforme 10. Les journées du lundi au jeudi sont réservées aux écoles. Le grand public y est convié du vendredi au dimanche.

Cette édition anniversaire est marquée par les retrouvailles avec plusieurs invités d'honneur comme Bertschy (2006), Cosey (2007), Frederik Peeters (2009), Loustal (2011) et Tom Tirabosco (2024), pour ne citer que quelques-uns. Le Jurassien Simon Beuret a reçu une carte blanche pour présenter son univers et son album «Flèche», qui nous invite à suivre le parcours d'un concierge devenu saboteur.

Loup en slip

Pour les plus jeunes, le festival met à l'honneur la série de BD jeunesse «Le Loup en slip». Une exposition propose un parcours immersif, ludique et réflexif, au coeur de la forêt.

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