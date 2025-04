Pourquoi est-ce un lapin qui apporte les œufs de Pâques ? Une question d’enfant qui laisse souvent les parents sans réponse. Et pour cause : autour du célèbre lapin de Pâques circulent de nombreuses histoires farfelues. Partons sur ses traces.

Rédaction blue News Clara Francey

Pourquoi un lapin à Pâques ?

Il existe une multitude de théories pour expliquer comment le lapin est devenu le messager de Pâques. Voici les deux plus plausibles :

Hypothèse 1 : Le lapin de Pâques n’exerce son métier que depuis relativement peu de temps. Sa carrière d’apporteur d’œufs aurait débuté il y a environ 300 ans, dans les régions de l’Alsace, du Palatinat et du Haut-Rhin. À l’époque, les familles ont commencé à cacher des œufs, et les enfants, en les cherchant, tombaient souvent sur des lièvres sauvages dans les champs.

Hypothèse 2 : Les œufs symbolisent la vie nouvelle ; les lapins, qui ont de nombreuses portées, aussi. Or, à Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus crucifié - une victoire sur la mort et le retour à la vie. Montre plus

À noter : Le lapin de Pâques ne s’est vraiment popularisé qu’à partir du XIXe siècle, comme l’explique le professeur de liturgie Benedikt Kranemann de l’université d’Erfurt (Allemagne). C’est à cette époque que l’industrie du chocolat a commencé à produire des lapins en chocolat. Avant cela, on racontait même que d’autres animaux pouvaient apporter les œufs de Pâques - comme les cigognes ou les renards.

Un lapin peut-il vraiment pondre des œufs ?

Non, bien sûr que non - et c’est justement ce que se demandent beaucoup d’enfants, mettant ainsi leurs parents dans l’embarras. Sur le plan biologique, le lapin ne pond pas d’œufs. Mais sur le plan symbolique, il est devenu un mystérieux messager du printemps.

Y a-t-il eu d’autres animaux apporteurs d’œufs autrefois ?

Oui ! Selon les régions et les traditions, d’autres animaux étaient chargés d’apporter les œufs de Pâques : le coq, le coucou, la cigogne, et même… le renard !

Pourquoi le lapin a-t-il réussi à s’imposer comme messager de Pâques ?

Peut-être parce que les lapins sont rapides - et qu’ils peuvent ainsi cacher les œufs sans se faire repérer. Ou tout simplement parce qu’ils sont particulièrement appréciés des enfants.

Et les cloches volantes dans tout ça ?

Dans les Vosges, en France, on raconte que les cloches des églises s’envolent jusqu’à Rome pour y chercher les œufs de Pâques - une explication plutôt poétique et imagée.

Combien de lapins de Pâques y a-t-il en Suisse ?

Chaque année, environ 20 millions de lapins de Pâques en chocolat sont produits en Suisse, soit environ deux à trois lapins par habitant. Rien que ça.