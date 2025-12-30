Depuis le passage à l’an 2000, 26 ans se sont déjà écoulés. Pourtant, d’un point de vue mathématique, le premier quart du XXIe siècle ne s’achève réellement qu’à présent.

Dans notre calendrier, l’année zéro n’existe pas. Après l’an 1 avant Jésus-Christ, l’an 1 après Jésus-Christ a immédiatement suivi. IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA ATS

La raison tient à notre manière de comptabiliser le temps. En effet, dans notre calendrier, l’année zéro n’existe pas. Après l’an 1 avant Jésus-Christ, l’an 1 après Jésus-Christ a immédiatement suivi.

Il a fallu attendre la fin de l’an 1000 pour que les mille premières années, et ainsi le premier millénaire de ce calendrier, soient complètes. Le deuxième millénaire n'a commencé que le premier jour de l’an 1001. Ce n'est qu'à la fin de l’an 2000 que les deux premiers millénaires se sont véritablement achevés, c’est-à-dire le 31 décembre 2000 à minuit. Le troisième millénaire en cours a donc de fait commencé le 1er janvier 2001.

Depuis cette date, seulement 25 ans se sont écoulés au moment du réveillon cette année. Ceux qui avaient porté un toast à la fin du quart de siècle lors du dernier réveillon se trompaient d’un point de vue mathématique.

Les mathématiciens avaient déjà attiré l’attention à la fin des années 1990 sur le fait qu’il était en réalité trop tôt pour célébrer le nouveau millénaire à minuit le 31 décembre 1999. Sans grand succès: la plupart des gens ont porté un toast au nouveau millénaire lors du passage à l’an 2000. Déjà en 1900, 1800 et ainsi de suite, les gens étaient convaincus qu’ils entraient dans un nouveau siècle.