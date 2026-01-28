Aux Etats-Unis, TikTok est soupçonné de supprimer délibérément des contenus politiques. Et le nom de Jeffrey Epstein devient la pierre d'achoppement de la transparence, du pouvoir et de la liberté d'expression dans l'espace numérique.

Quelle est la part d'intention derrière la mise à l'écart de Jeffrey Epstein sur Tiktok ? Lifetime / Bildmontage blue News

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

Le débat actuel a été déclenché par les rapports de nombreux utilisateurs dont les messages directs sur TikTok ne pouvaient pas être envoyés dès qu'ils contenaient le nom du délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Au lieu de cela, un message d'erreur s'affichait, indiquant une prétendue violation des conditions d'utilisation. Les incidents sont survenus peu après la reprise des activités américaines par la coentreprise TikTok USDS nouvellement créée.

Le contexte temporel est particulièrement explosif. La lenteur de la publication des dossiers du complexe Epstein est considérée comme un point d'attaque sensible pour le gouvernement du président Donald Trump. Le fait que ce soit justement ce nom qui soit techniquement bloqué alimente les spéculations sur une modération à motivation politique.

Newsom fait appel aux autorités

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a réagi avec une virulence inhabituelle. L'opposant déclaré à Trump a annoncé l'ouverture d'une enquête officielle contre la nouvelle société d'exploitation.

L'objectif est de vérifier si TikTok a enfreint le droit en vigueur, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression et la suppression illicite de contenus. Les reproches ne se limitent pas aux messages privés, mais comprennent également des rapports sur des vidéos supprimées au contenu critique à l'égard du gouvernement.

TikTok rejette ces accusations. L'entreprise évoque des problèmes techniques suite à une panne d'électricité dans un centre de données qui aurait affecté le chargement et la diffusion des contenus. Il n'y aurait pas eu de blocage ciblé du terme «Epstein». Toutefois, la raison pour laquelle ce nom a systématiquement déclenché des messages d'erreur reste pour l'instant sans réponse.

It’s time to investigate.



I am launching a review into whether TikTok is violating state law by censoring Trump-critical content. https://t.co/AZ2mWW68xa — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) January 27, 2026

Un modèle d'interventions antérieures

Les reproches actuels s'inscrivent dans une longue histoire de pratiques de modération peu transparentes. En 2020 déjà, une recherche avait révélé que TikTok supprimait les commentaires contenant des termes liés à l'homosexualité dans plusieurs langues sans le communiquer ouvertement. A l'époque, l'entreprise avait également évoqué des erreurs techniques et des directives internes qui avaient été adaptées par la suite.

Les critiques y voient moins des cas isolés que des faiblesses structurelles d'une plateforme dont la modération est largement automatisée et difficilement compréhensible pour les personnes extérieures. Ce manque de transparence constitue un risque démocratique, surtout dans les phases politiques chaudes.

Des voix célèbres et une perte de portée

Le conflit a suscité une attention supplémentaire de la part d'utilisateurs célèbres. La chanteuse Billie Eilish a publié une capture d'écran d'une vidéo TikTok de son frère Finneas, dans laquelle celui-ci critique sévèrement les services américains de l'immigration ICE. Malgré une audience de plusieurs millions de personnes, la portée de la vidéo est d'abord restée remarquablement faible. «TikTok fait d'ailleurs taire les gens», a commenté Eilish.

D'autres utilisateurs ont également fait état d'anomalies techniques: des vidéos qui ne se lisaient pas correctement, qui s'interrompaient ou qui redémarraient. Certes, la portée de la vidéo de Finneas s'est normalisée par la suite; elle a finalement enregistré des centaines de milliers de likes et des millions de vues. Mais la chute initiale reste à expliquer.

L'actrice Megan Slater va encore plus loin. Elle parle de censure et de surveillance et a annoncé publiquement qu'elle allait supprimer son compte TikTok après avoir tenté à plusieurs reprises et en vain de télécharger des contenus critiques à l'égard d'ICE. Son appel au boycott de la plateforme s'est rapidement répandu sur d'autres réseaux sociaux.

La protection des données comme détonateur supplémentaire

Parallèlement, un passage des conditions d'utilisation de TikTok, selon lequel l'entreprise collecte des données permettant de tirer des conclusions sur le statut d'immigration des utilisateurs, se retrouve sur le devant de la scène. Certes, cette clause faisait déjà partie des conditions d'utilisation avant le rachat, comme le montrent les recherches de Techcrunch. Mais dans le débat actuel, elle renforce les inquiétudes quant à la possibilité d'utiliser des informations sensibles à des fins politiques.

TikTok souligne que cette collecte de données est habituelle dans le secteur et n'a aucun rapport avec les problèmes techniques actuels. Pour les critiques, la question reste toutefois ouverte de savoir comment de telles données pourraient être utilisées dans un environnement politiquement polarisé.