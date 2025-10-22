Poussée par une «bombe météorologique», la tempête Benjamin arrive!

Dès la nuit prochaine, la tempête Benjamin va amener un vent fort à localement tempétueux en Suisse avec une intensité maximale jeudi entre 9h et 15h, annonce MétéoSuisse. Un degré d'alerte de 3/5 est émis pour les vents dans près des deux tiers du pays et pour les précipitations, dans le Chablais, le Bas-Valais et le Jura vaudois.

Forts vents et précipitations abondantes sont à prévoir. KEYSTONE

De fortes rafales de vent sont annoncées dans le courant de la nuit prochaine et demain matin, portées par la tempête Benjamin.

«Des rafales de 80 à 110 km/h sont attendues jusqu’en plaine demain jeudi, en particulier dans les régions surélevées du Plateau (p.ex. la Broye), sur la Riviera et le Chablais, la région des Trois-Lacs et le nord du Jura», indique le blog de MétéoSuisse. En outre, le vent pourra atteindre des pointes de 110 à 130 km/h en montagne dans les régions exposées.

Sur sa page Facebook, Météo Robin explique que la tempête Benjamin est propulsée par un phénomène baptisé «bombe météorologique», désignant désigne un creusement dépressionnaire supérieur à 24 hectopascals en 24 heures. MétéoSuisse préfère le terme: «cyclogenèse explosive» pour décrire le caractère très rapide de l’intensification de la dépression.

Près de deux tiers du pays sont concernés par l'alerte de vent niveau 3/5. MétéoSuisse/Swisstopo

Un degré d'alerte de 3/5 est émis pour les vents dans près des deux tiers du pays. Seuls le Tessin et les Grisons échappent complètement au balayage de Benjamin.

D'abondantes précipitations en Suisse romande

Particulièrement dans le Chablais, le Bas-Valais et le Jura vaudois, d'abondantes précipitations sont annoncées. «Les facteurs déterminants sont la présence de beaucoup d’humidité dans l’atmosphère à l’approche du front froid et les reliefs qui, exposés au vent d’ouest, font 'barrage' à ce courant humide, augmentant l’intensité des précipitations», explique MétéoSuisse.

Concernant les précipitations, l'avertissement est de 3/5 pour le Chablais, le Bas-Valais et le Jura vaudois depuis minuit ce jeudi et jusqu'à 18 h. MétéoSuisse/Swisstopo

On prévoit 20 à 50mm en Suisse romande, et jusqu’à 90mm, dans le Chablais et le Bas-Valais précise Météo Robin, ajoutant que des orages se cacheront dans les masses nuageuses.

Ne pas sortir en forêt

Dans le Chablais, la commune de Bex a notamment émis un avis d'alerte à l'intention de ses citoyens, leur recommandant de fixer les objets non attachés et d'éviter les sorties en forêt.

Le portail des dangers de la Confédération énumère les conséquences possibles du passage d'une telle tempête: des branches cassées ou quelques arbres renversés par le vent, ainsi que le renversement d'objets de grande dimension fixés de manière légère (par ex. tentes, échafaudages).

Il recommande de se tenir éloigné des forêts, des lisières de forêts, des arbres et groupes d'arbres exposés au vent. Il est aussi déconseillé de garer son véhicule à proximité d'arbres ou de chantiers, et si possible, il vaut mieux le mettre à l'abri.