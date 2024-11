Le président russe Vladimir Poutine a offert à la Corée du Nord des dizaines d'animaux pour un zoo de Pyongyang, a annoncé la Russie mercredi, nouvelle illustration du rapprochement entre ses deux pays alliés contre l'Occident et dans le conflit en Ukraine.

🇷🇺🇰🇵 Rusia regala más de 70 animales al zoológico de Pionyang



El ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Rusia, Alexandr Kozlov, entregó más de 70 animales del Zoológico de Moscú al de Pionyang, informó el Ministerio ruso.



"El ministro de Recursos Naturales y Medio… pic.twitter.com/QP6lcoH1Ag — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 20, 2024

AFP Gregoire Galley

«Un lion d'Afrique, deux ours bruns, deux yaks domestiques, cinq cacatoès blanc, 25 faisans de différentes espèces et 40 canards mandarins ont été transférés du zoo de Moscou au zoo de Pyongyang», a indiqué le ministère russe des Ressources naturelles.

Le ministre, Alexandre Kozlov, qui s'est rendu en Corée du Nord, a souligné qu'il s'agissait d'une «cadeau de Vladimir Poutine». Son ministère a diffusé une vidéo montrant les animaux, enfermés dans des caisses de bois, être déchargés d'un avion-cargo. Elle montre aussi la lionne dans sa nouvelle cage de verre et de béton au zoo de Pyongyang.

Vladimir Poutine avait déjà offert récemment 24 chevaux de race au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui a offert des chiens au président russe.

Les deux pays qui considèrent les Etats-Unis comme une menace existentielle ont opéré un rapprochement à grande vitesse depuis que la Russie s'est lancée à l'assaut de l'Ukraine en février 2022.

Ils ont signé cette année un pacte de défense mutuelle et Pyongyang est accusé de fournir des quantités très importantes de munitions, de missiles et même 10.000 soldats à l'armée russe. Les Occidentaux craignent également qu'en retour Moscou puisse aider la Corée du Nord à accélérer son programme nucléaire et de missiles.