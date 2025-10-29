  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une «blague» Préparatifs d'attentat antisémite à Zurich: l'accusé nie

ATS

29.10.2025 - 11:04

Un homme âgé de 51 ans comparaît mercredi devant la justice zurichoise pour avoir planifié un attentat antisémite en novembre 2024, selon le Ministère public. Face aux juges, ce Palestinien d'origine libanaise a nié les faits reprochés et évoqué une «blague».

L'accusé a été arrêté à son arrivée en RER à la gare centrale de Zurich (photo symbolique).
L'accusé a été arrêté à son arrivée en RER à la gare centrale de Zurich (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

29.10.2025, 11:04

29.10.2025, 11:23

Sur Whatsapp, l'accusé avait annoncé à un ami qu'il se rendait en RER de Winterthour (ZH) à Zurich, armé de trois couteaux, pour aller tuer une personne juive au hasard dans un quartier où habitent beaucoup de juifs orthodoxes. L'ami a alerté la police qui a pu arrêter le prévenu en gare de Zurich.

Devant le Tribunal de district de Winterthour, le prévenu a déclaré qu'il était ivre au moment des faits et qu'il n'avait aucunement l'intention de tuer quiconque. «Je fais toujours volontiers des blagues, tout le monde le sait, mais celle-ci a mal tourné», a soutenu ce rentier à l'AI, ancien gérant d'hôtel.

Le Ministère public ne croit pas à cette version. Il réclame deux ans de prison contre le prévenu pour préparatifs de meurtre, à commuer en thérapie stationnaire en secteur fermé.

Les plus lus

Le plus fort ouragan en 90 ans ravage Cuba: des scènes de chaos
Lara Gut-Behrami exaspérée par la jeune génération de skieurs
Poutine provoque Trump et teste une arme qui fait froid dans le dos !