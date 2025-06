Diabolo, un des plus grands festivals pour enfants de Suisse romande, a connu une édition 2025 exceptionnelle, se félicitent les organisateurs dimanche dans un communiqué. Avec quelque 9400 festivaliers accueillis sur le site du Théâtre de Beausobre à Morges (VD), le taux de remplissage dans les salles a atteint près de 97%, selon eux.

Henri Dès a une fois de plus remporté le succès devant petits et grands. Ses concerts se sont joués à guichets fermés (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Diabolo Festival confirme son succès auprès des familles, écrivent ses organisateurs. Malgré une chaleur caniculaire, les visiteurs ont répondu présent, même si certains ont écourté samedi leur passage sur le site. Des dispositifs de rafraîchissement – fontaines à eau gratuites et brumisateurs – ont permis à petits et grands de profiter pleinement des nombreuses animations proposées.

Destiné aux enfants de 2 à 10 ans, le festival a proposé plus de 30 activités ludiques et sportives ainsi que des spectacles alliant toute la palette des arts vivants.

L'un des temps forts de cette édition fut la venue d’Henri Dès, artiste intergénérationnel emblématique. Ses deux concerts, pris d’assaut en moins de trois semaines après l’ouverture de la billetterie, ont affiché complet.

Autre temps fort, pour leur 10e participation au festival, les magiciens Gianfranco et Romuald ont créé un spectacle sur mesure pour le festival qui a fait l’unanimité.

Du vivant plutôt que des écrans

Les organisateurs se réjouissent du succès rencontré. «C’est un bonheur immense de voir les sourires des enfants à la sortie des spectacles. Offrir du vivant, du partage, plutôt qu’un simple écran, c’est essentiel aujourd’hui».

Des artistes venus de Suisse, de France, de Belgique et d’Espagne ont participé au festival durant le week-end. Une centaine de bénévoles ont été mobilisés. Le rendez-vous est d’ores et déjà fixé pour la 14e édition du Diabolo Festival, qui se tiendra à nouveau au Théâtre de Beausobre, les 20 et 21 juin 2026.