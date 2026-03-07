  1. Clients Privés
Zurich Près de 1000 femmes manifestent: dégâts matériels

ATS

7.3.2026 - 15:53

A Zurich, le slogan de la manifestation était "féministe et militante".
ATS
ATS

Près d'un millier de femmes ont manifesté samedi à Zurich à l'occasion de la Journée des femmes. Non autorisé, l'événement a engendré des dégâts le long du parcours du cortège, avec notamment des abribus barbouillés et une succursale de l'UBS maculée de peinture.

Keystone-SDA

07.03.2026, 15:53

07.03.2026, 16:35

Sur la Paradeplatz, certaines femmes, cagoulées, ont tendu des cordes au-dessus des voies, bloquant ainsi la circulation des tramways. Peu après le départ du cortège, de premiers graffitis sont apparus sur les vitrines. Et les personnes cagoulées ont peint le sol avec de la peinture rouge à divers endroits.

La police municipale était présente en force, mais a laissé faire. Pratiquement aucun homme n'était visible dans le cortège. Les hommes hétérosexuels avaient été invités à se montrer solidaires en s'abstenant de participer. A côté de manifestantes brandissant des drapeaux violets, de nombreuses Iraniennes, Kurdes et autres militantes pro-palestiniennes ont participé à la manifestation, dont le slogan était «Féministe et militante».

