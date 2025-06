Cent quatre-vingt-quatre personnes qui tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre clandestinement à bord de petites embarcations ont été secourues entre vendredi soir et samedi après-midi dans le détroit du Pas-de-Calais, a indiqué la préfecture maritime.

La mer reste très dangereuse pour les embarcations de migrants (illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Plusieurs départs d'embarcations ont été signalés sur cette période au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez, selon un communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar).

Au total, 184 migrants ont été secourus lors de plusieurs opérations distinctes: 78 au large de Fort-Mahon (Somme), 61 près de Wimereux (Pas-de-Calais) après une panne moteur, neuf au large de Grand-Fort-Philippe après une demande d'assistance, et 36 au large de Dunkerque, pris en charge par la SNSM et débarqués à Calais.

Depuis le début de l'année, au moins 15 personnes sont mortes dans la Manche, selon un décompte de l'AFP à partir de chiffres officiels.

Les derniers en date, une femme et un enfant, sont décédés au large de Calais dans la nuit du 20 au 21 mai, après une série d'autres naufrages et incidents meurtriers.

Centres de retour?

En 2024, 78 migrants étaient morts dans ces dangereuses traversées de la frontière franco-britannique, un record depuis le début de ce phénomène dans la région en 2018.

Le premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé mi-mai envisager des «centres de retour» hors du Royaume-Uni pour les demandeurs d'asile déboutés, une formule comparable à celle envisagée par l'UE.

Sous pression avec la progression du parti d'extrême droite Reform UK, le travailliste s'est engagé à réduire l'immigration régulière comme irrégulière au Royaume-Uni.

Quelque 36'800 migrants ont gagné l'Angleterre l'an dernier, essentiellement des Afghans, Syriens et Iraniens. Et près de 13'000 depuis janvier, plus que l'an dernier sur la même période.

Beaucoup arrivent

Les autorités britanniques ont détecté 1194 arrivées de migrants ayant traversé la Manche sur de petites embarcations pour la seule journée de samedi, un record depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP à partir des chiffres officiels.

Depuis le début de l'année, 14'808 personnes sont ainsi arrivées au Royaume-Uni par ce biais, un niveau inédit malgré les nombreuses mesures mises en place par les gouvernements français et britannique pour endiguer ce phénomène.