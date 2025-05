Le stand de tir de Châtillon (JU) a été «visité» dans la nuit de vendredi à samedi. «Entre 23'000 et 24'000 cartouches» y ont été volées, a indiqué mardi la Police cantonale, qui évoque «un cas isolé».

Keystone-SDA ATS

Contactée par Keystone-ATS, la Police cantonale jurassienne a confirmé une information du Quotidien Jurassien. Les cartouches dérobées appartenaient au club local et à celui de Courtételle, qui utilise aussi les lieux. Le vol s'est produit entre vendredi soir et samedi matin, moment où des tireurs venus s'entraîner ont découvert qu'une vitre avait été cassée et des portes enfoncées.

Un premier coffre contenant une clé a vraisemblablement été forcé, permettant aux malfrats d'accéder à d'autres coffres, indique encore la Police cantonale. Une enquête est en cours, mais aucune arrestation n'a eu lieu pour l'heure dans le cadre de cette affaire.

Selon le président de la société de tir de Châtillon Christophe Beuret, cité par Le Quotidien Jurassien, les près de 25'000 cartouches volées représentent un peu plus de la consommation annuelle du club. Elles pèsent au total environ 300 kg, ce qui peut faire penser à un vol à plusieurs.

Si la Police cantonale ne s'avance pas quant aux mobiles du vol, Le journal évoque l'hypothèse selon laquelle les malfrats auraient pu voler les cartouches pour les vendre. En effet, avec un coût de 30 centimes par unité, la valeur du butin se monte à près de 7500 francs.