Un peu moins de la moitié des Suisses sondés ont joué à un jeu d'argent en 2022, selon une étude publiée jeudi. Les jeux de loterie sont très populaires. La fréquence de jeu est majoritairement faible et les sommes misées sont souvent inférieures à 10 francs par mois.

Les jeux les plus prisés en 2022 ont été les jeux de loterie suisses (archives). sda

ATS

Sur les 18'345 personnes ayant répondu à l’enquête de l'Institut suisse de recherche sur la santé publique et les addictions (ISGF), sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) et de l'Autorité intercantonale de surveillance des jeux d’argent (Gespa), 63,7% ont déclaré avoir déjà joué à un jeu d’argent au cours de leur vie.

Un peu moins de la moitié, soit 44,5%, a indiqué avoir joué à un jeu d’argent en 2022. En 2017, date de la précédente enquête, cette proportion était encore de 55%.

Jeux de loterie populaires

Les jeux les plus prisés en 2022 ont été les jeux de loterie suisses (39,4%), suivis des tombolas ou d’autres jeux privés (7%), des jeux de table (6,2%) ainsi que des machines à sous et autres automates exploités par les casinos suisses (4,5%). Viennent ensuite les paris sportifs suisses (4,1%), les salles de jeux et casinos à l'étranger (2,7%) et enfin les jeux en ligne exploités par des acteurs internationaux (0,8%).

Concernant ce dernier point, la participation à des jeux en ligne exploités par des fournisseurs étrangers a diminué de 2,3 % en 2017 à 0,8 % en 2022. Pour les jeux en ligne d’opérateurs suisses, elle a été mesurée à 2% en 2022. Globalement, le nombre de personnes jouant à des jeux en ligne n'a pas sensiblement évolué en cinq ans (2022: 2,4%; 2017: 2,3%).

Le nombre de joueurs fréquents – c'est-à-dire les personnes jouant à au moins un type de jeu d'argent par mois – a sensiblement diminué, passant de 16,4% en 2017 à 14,5% cinq ans plus tard. Par ailleurs, 47,8% des joueurs ont déclaré avoir dépensé moins de 10 francs par mois en 2022 et 37% entre 10 et 99 francs.

Plus forts risques pour les jeux en ligne

Le ratio de personnes présentant un comportement à risques ou pathologique est plus élevé pour certaines catégories de jeux. Il s’agit concrètement des jeux en ligne offerts par les casinos suisses (37,6%) ou internationaux (35,2%), des machines à sous exploitées dans les casinos suisses (23,2%) et des paris sportifs des sociétés suisses de loteries (21,6%).

La prévalence vie-entière (nombre de cas au cours de la vie) de comportements à risques ou pathologiques n'a guère évolué sur cinq ans (2022: 5,8%; 2017: 5,7%). Concernant la prévalence sur 12 mois, une comparaison directe des résultats de 2017 et 2022 n’est pas possible en raison de différences méthodologiques et des restrictions imposées durant la pandémie de Covid-19.

En comparaison européenne, la part de personnes ayant un comportement de jeu à risques ou pathologique continue de se situer en Suisse dans une fourchette moyenne à basse, notent les auteurs de l'étude.

st, ats