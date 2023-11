En 2021, 5,5% des enfants ont dû renoncer à des activités de loisirs régulières et payantes pour des raisons financières, indique l'OFS jeudi. De plus, ils étaient un peu plus de 6% à ne pas avoir pu partir en vacances pour au moins une semaine.

Les enfants de familles à bas revenu ou de nationalité étrangère, ceux vivant dans des ménages monoparentaux ou à faible niveau de formation sont nettement plus touchés par les privations spécifiques aux enfants. (image d'illustration) IMAGO/Cavan Images

De manière générale, 6,4% des enfants de moins de 16 ans ont fait face à des restrictions dans au moins trois des 17 catégories analysées dans le cadre de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Parmi ces dernières figurent les habits et chaussures de la bonne taille, des repas équilibrés, des livres et des jouets adaptés à leur âge ainsi que la possibilité d'inviter des amis.

Les enfants de familles à bas revenu ou de nationalité étrangère, ceux vivant dans des ménages monoparentaux ou à faible niveau de formation sont nettement plus touchés par ces privations spécifiques aux enfants.

Ce taux est cependant deux fois plus bas que la moyenne européenne qui se situe à 13%, indique l'OFS. Ce pourcentage varie sensiblement entre les pays d'Europe. La Slovénie (2,9%), la Suède et la Finlande (3,5%) affichent les taux les plus faibles alors que la Roumanie (42,5%) et la Bulgarie (36,5%) font partie des plus mauvais élèves.

