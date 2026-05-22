  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Importée illégalement Près de deux tonnes de frites saisies par les douaniers à Flüh

ATS

22.5.2026 - 10:12

Les douaniers suisses ont mis la main sur près de deux tonnes de pommes frites non déclarées et non réfrigérées dans le village frontalier de Flüh. La marchandise avait été importée illégalement de la France voisine dans une camionnette surchargée.

Les 1860 kg saisis à Flüh (SO) étaient contenus dans des contenus chargés dans la camionnette non réfrigérante.
Les 1860 kg saisis à Flüh (SO) étaient contenus dans des contenus chargés dans la camionnette non réfrigérante.
ATS

Keystone-SDA

22.05.2026, 10:12

22.05.2026, 10:37

Le véhicule non réfrigérant, immatriculé en Suisse, était conduit par un Irakien âgé de 30 ans qui a été dénoncé à la justice en raison d'une surcharge de sa camionnette de 670 kg. À bord, les douaniers ont trouvé des cartons remplis de 1860 kg de frites, au total.

Nyon. Une famille forcée d'ouvrir son coffre-fort à domicile

NyonUne famille forcée d'ouvrir son coffre-fort à domicile

L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a ouvert une procédure pénale et saisi la marchandise ainsi que le véhicule.

Les plus lus

La Suisse n’a jamais eu autant de médecins... et pourtant la pénurie menace
Trump accusé d’avoir franchi un nouveau seuil dans la corruption
GC arrache son maintien après une soirée tendue
Les patrons des caisses maladie se sont offert des salaires records en 2025
Honni de Trump, l’humoriste Stephen Colbert a animé le dernier «Late Show» de CBS
Accros à la malbouffe des touristes, des singes recourent à l’automédication