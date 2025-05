Un nouveau variant du Covid, très contagieux, se propage en Europe

Le variant «NB.1.8.1» du SARS-CoV-2 a récemment été placé sous surveillance par l'OMS. Une hausse des cas a déjà été observée en Asie et cette nouvelle souche du Covid est désormais arrivée en Europe. Quel est l'impact de ce variant hautement contagieux ? - Eclairage.

La forte contagiosité de «NB.1.8.1» pourrait le faire devenir dominant en Europe au courant de l'été. IMAGO/BSIP

Rédaction blue News

Le 23 mai, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a classé «NB.1.8.1» parmi les variants sous surveillance en raison de son potentiel risque pour la santé, relate TF1info.

À Hong Kong, les autorités sanitaires indiquent que le nombre de cas de Covid a atteint un niveau record depuis un an, entraînant une augmentation notable des urgences et des hospitalisations. «NB.1.8.1» serait déjà devenu dominant en Chine.

À Taïwan, une hausse des passages aux urgences, des cas graves et des décès a été signalée. En réponse, les autorités ont annoncé le 20 mai qu'elles constituaient des stocks de vaccins et de médicaments antiviraux pour faire face à cette vague de cas.

Mais si l'Asie est en première ligne, ce nouveau variant hautement contagieux est aussi arrivé en Europe.

Des voyageurs en provenance du Japon, de la Corée du Sud, de la France, des Pays-Bas et de l'Espagne ont été testés entre le 22 avril et le 12 mai. En France, «au moins 4 cas» ont été recensés, selon Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon, relèvent nos confrères de TF1.

Pas davantage de formes graves

Le média français cite Benjamin Davido, infectiologue à l'Hôpital Raymond-Poincaré de Garches: «Les premiers résultats montrent probablement une plus grande facilité à pénétrer dans la cellule», décrit ce dernier. «Cela signifie concrètement une plus grande transmissibilité.»

Interrogé par «La Dépêche», Pr Bruno Lina, du Centre national de référence de Lyon, affirme : Cette souche «semble avoir une capacité 'd’évasion immunitaire' c’est-à-dire qu’elle peut échapper aux défenses que nous avons acquises au cours d’une infection ou avec le vaccin.

La forte contagiosité de «NB.1.8.1» pourrait le faire devenir dominant en Europe au courant de l'été. Mais inutile de s'affoler: le nouveau variant ne provoquerait pas plus de formes graves que les autres variants en circulation, selon l'OMS. Ses symptômes se résument donc à ceux d'une grippe classique.

Bien que ce variant ne semble pas plus sévère, les autorités recommandent aux personnes à risque de porter un masque chirurgical dans les lieux publics et conseillent à la population de se protéger dans les transports en commun et les endroits fréquentés.

Le/la rédacteur/trice a écrit cet article à l'aide de l'IA.