Drame de Crans-Montana Prévenu, Nicolas Féraud ne gère plus le dossier au niveau politique

ATS

10.3.2026 - 16:16

Prévenu depuis jeudi dernier dans l'affaire dite du bar «Le Constellation», le président de Crans-Montana Nicolas Féraud reste en poste, mais se récuse. Désormais. l'élu PLR n'interviendra plus sur les aspects liés à la gestion politique des suites de la tragédie.

Prévenu depuis le 5 mars dans l'affaire dite du bar «Le Constellation», le président de Crans-Montana Nicolas Féraud a choisi de se récuser au niveau du Conseil communal (photo d'archives).
Prévenu depuis le 5 mars dans l'affaire dite du bar «Le Constellation», le président de Crans-Montana Nicolas Féraud a choisi de se récuser au niveau du Conseil communal (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

10.03.2026, 16:16

10.03.2026, 16:41

Dans un communiqué de presse diffusé mardi, le Conseil communal de Crans-Montana prend acte de la mise en prévention de son président. L'Exécutif dit «continuer de travailler avec sérénité».

En ouvrant la séance de crise de mardi – la 24e depuis le 1er janvier -, le président Nicolas Féraud a formellement informé le Conseil communal de sa mise en prévention et a proposé sa récusation pour la suite de la réunion.

Afin d’assurer la gestion des dossiers liés à la tragédie du 1er janvier, l’Exécutif a désigné le conseiller Sébastien Rey, en charge de l'économie, des affaires rurales et des loisirs, afin de le remplacer. Nicolas Féraud ne participe plus depuis ce mardi aux séances de crise en lien avec le drame du 1er janvier.

Actu et dicton du jour. Drame de Crans-Montana : les Moretti pourraient encore défrayer la chronique !

Actu et dicton du jourDrame de Crans-Montana : les Moretti pourraient encore défrayer la chronique !

Décision avec effet immédiat

«Ce choix s’est fait au regard de sa solide expérience managériale acquise en tant qu’officier d’état-major et comme chef d’entreprise», souligne le conseil communal.

La récusation de Nicolas Féraud pour tous les aspects liés à la gestion des suites de la tragédie du 1er janvier vaut avec effet immédiat et aussi longtemps qu’il sera prévenu. «En tant que président de la commune de Crans-Montana, M. Féraud conserve toutes ses prérogatives pour la gestion des affaires courantes», explicite le communiqué.

Pas une surprise

«Je m’attendais à être entendu par le Ministère public (MP) dans le cadre de cette enquête», avoue Nicolas Féraud. «Une telle tragédie soulève inévitablement de nombreuses questions. Il est normal que les autorités y apportent des réponses, car les victimes d’abord, et la société ensuite, les attendent. Dans ce contexte, je pourrai collaborer pleinement avec le MP afin que les faits puissent être établis».

Désormais en charge de piloter les affaires en lien avec la tragédie au sein du Conseil communal, Sébastien Rey s'est également exprimé: «si mon coeur est meurtri par cette tragédie, ma tête reste lucide. Nous avons choisi jusqu’ici de ne pas entrer dans le débat médiatique afin de pouvoir répondre sereinement aux questions du MP. L'audition du président concrétise notre volonté de collaborer à l’établissement des faits et des responsabilités dans cette affaire.»

Drame. Le Parlement s'accorde sur le soutien aux victimes de Crans-Montana

DrameLe Parlement s'accorde sur le soutien aux victimes de Crans-Montana

