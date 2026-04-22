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Italie «Pratiques commerciales déloyales» - Booking rattrapé par la patrouille ?

ATS

22.4.2026 - 13:46

L'Autorité italienne de la concurrence (AGCM) a annoncé mercredi qu'elle enquêtait sur le géant du voyage en ligne Booking.com, soupçonné d'offrir une meilleure visibilité aux prestataires d'hébergement qui lui versent des commissions plus élevées.

L'Autorité italienne de la concurrence (AGCM) a annoncé mercredi qu'elle enquêtait sur le géant du voyage en ligne Booking.com.
L'Autorité italienne de la concurrence (AGCM) a annoncé mercredi qu'elle enquêtait sur le géant du voyage en ligne Booking.com.
ats

Keystone-SDA

22.04.2026, 13:46

Des agents de l'AGCM et des membres de la Guardia di Finanza, la police financière italienne, ont procédé mardi à des inspections dans les locaux de Booking.com Italie, a indiqué l'autorité dans un communiqué.

«L'Autorité italienne de la concurrence a ouvert une enquête sur Booking.com, Booking.com International et Booking.com (Italia) pour pratiques commerciales déloyales», selon la même source. Booking Italie a indiqué mercredi «collaborer complètement» avec l'AGCM.

Le gendarme de la concurrence estime que la plateforme semble offrir aux prestataires d'hébergement adhérant à son programme «Partenaire préféré» une meilleure visibilité dans ses résultats de recherche, notamment en mettant en avant leur qualité et leur rapport qualité-prix.

Pourtant, «de l'avis de l'Autorité, la sélection pour le programme +Partenaire préféré+ semble reposer en grande partie sur des critères favorisant les prestataires d'hébergement qui versent des commissions plus élevées à Booking.com, plutôt que sur la qualité de leur offre», indique le communiqué.

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«Large choix»

«En conséquence, la manière dont ces prestataires sont présentés, associée aux affirmations de Booking.com mettant en avant leur qualité, peut induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire que, toutes choses égales par ailleurs, ils offrent un meilleur rapport qualité-prix global que les prestataires ne faisant pas partie du programme», précise l'autorité. Cela pourrait même inciter les consommateurs à réserver des hébergements dont le prix moyen est plus élevé, selon la même source.

Selon Booking, «ces programmes partenaires – facultatifs – respectent les règlements de protection des consommateurs, protégeant l'équilibre entre les intérêts de nos partenaires et la possibilité pour les clients d'avoir accès à un large choix».

La plateforme et le site web de Booking sont disponibles en 45 langues et affirment avoir facilité 6,8 milliards d'arrivées de clients dans le monde depuis 2010. Elle propose également des vols et des locations de voitures.

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