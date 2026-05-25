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Pratteln Un ado de 13 ans provoque un accident lors d’une virée nocturne

ATS

25.5.2026 - 10:28

Un adolescent de 13 ans a provoqué un accident dans la nuit de dimanche à lundi lors d’une virée nocturne à Pratteln (BL). La voiture familiale a été fortement endommagée. Personne n’a été blessé, a indiqué lundi la police de Bâle-Campagne.

La virée nocturne d’un adolescent de 13 ans s’est terminée à Pratteln (BL) uniquement par des dégâts matériels sur la voiture.
La virée nocturne d’un adolescent de 13 ans s’est terminée à Pratteln (BL) uniquement par des dégâts matériels sur la voiture.
ATS

Keystone-SDA

25.05.2026, 10:28

25.05.2026, 10:29

L’accident s’est produit peu après 03h00. Le conducteur de 13 ans circulait au volant du véhicule, qu’il avait auparavant dérobé à son domicile. Le jeune conducteur a roulé sur un îlot de circulation et a perdu le contrôle de la voiture dans le virage à droite qui suivait.

Le véhicule a traversé la voie opposée avant de percuter le mur d’un bâtiment. Sous la violence du choc, la voiture a été projetée sur la chaussée, où elle s’est immobilisée, lourdement endommagée. Le conducteur et sa passagère, également âgée de 13 ans, sont sortis indemnes de l’accident.

Une entreprise de dépannage a dû évacuer le véhicule. Le ministère public des mineurs de Bâle-Campagne a ouvert une procédure.

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