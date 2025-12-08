Une personne sur six en Suisse déclare avoir vécu une période de discrimination raciale au cours des cinq dernières années. Face à ce problème, le Conseil fédéral a adopté la première stratégie nationale contre le racisme et l'antisémitisme.

Elisabeth Baume-Schneider a présenté le plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme du Département fédéral de l'intérieur. ATS

Keystone-SDA ATS

La stratégie, appelée modèle 4x4 et qui va de 2026 à 2031, propose quatre champs d'action, a expliqué lundi la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider devant les médias à Berne. Il s'agit d'améliorer le recensement du racisme et de l'antisémitisme, de protéger les victimes, de renforcer la prévention du racisme au niveau institutionnel et de promouvoir l'engagement sociétal dans ce domaine.

Le modèle crée en outre un cadre de référence pour l'action de la Confédération, des cantons, des villes et des communes. Il entend renforcer le dialogue avec la société civile.

«Le racisme et l'antisémitisme sont une réalité dans notre pays», relève le Département fédéral de l'Intérieur (DFI), qui répond par ce projet à une motion de la Commission des institutions politiques du Conseil national.