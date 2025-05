Parolin en tête mais les Bergogliens et les Italiens divisés

Au conclave, la première fumée noire a laissé tous les jeux ouverts, mais le sourire de Parolin et l'accolade de Re en disent plus long que bien des mots: le cardinal de Vénétie reste le grand favori, malgré les critiques et les rivaux acharnés.

Cardinal Pietro Parolin. Keystone

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Paolo Beretta SDA

Le sourire à mi-chemin entre l'embarras et la satisfaction en dit long sur la manière dont le cardinal Pietro Parolin a abordé le conclave de 2025.

Le cardinal doyen Giovanni Battista Re n'a pas pu s'en empêcher: il lui a adressé ses meilleurs vœux pendant la célébration de la messe pro Eligendo Pontifice et l'a chaleureusement embrassé. Un geste imprévu mais qui exprime un désir fort du parti romain qui y croit désormais.

Parolin est le super favori du conclave qui a produit hier soir sa première fumée noire, tant attendue sur la place.

Un profil très élevé, un fin diplomate, largement apprécié par les épiscopats mondiaux, mais aussi la victime de tirs amis lors des congrégations générales pour sa gestion à la fois de l'affaire Becciu (avec des documents signés par François de Gemelli avec un paraphe à peine perceptible qui a mis le cardinal hors du conclave) et de l'accord sur la nomination d'évêques avec la Chine.

Une concession selon les cardinaux les plus traditionalistes et jaloux de l'autonomie de l'Eglise.

Les cartes de Parolin

Cela joue aussi en sa défaveur de ne pas avoir pris le bain dit pastoral, c'est-à-dire de n'avoir jamais dirigé un diocèse.

Mais ses traits affables, chaleureux, humains le rendent encore tout à fait superposable à l'identikit du pasteur dessiné par le Collège des cardinaux en ces jours de discussions, même tendues.

Les divisions entre les Italiens et entre les Bergogliens eux-mêmes, qui ne sont pas arrivés unis devant l'objectif, jouent également en sa faveur.

Certains misent sur le Maltais Mario Grech (comme le jésuite Hoellerich), l'homme du synode et des réformes ; d'autres sur Matteo Zuppi, bergoglien dans sa démarche de prêtre des rues de François (il se définit lui-même comme un prêtre callejero) mais mal aimé des Italiens plus conservateurs liés à l'époque de Benoît XVI, comme l'électeur Giuseppe Betori, plus lié à la vieille garde rusinienne.

L'ascension de Filoni

C'est toujours dans cette division entre les Italiens et le parti dit romain qu'a progressé ces dernières heures la figure de Fernando Filoni, également diplomate, entré au firmament de l'histoire diplomatique pour avoir été le seul ambassadeur occidental à rester à Bagdad sous les bombardements américains.

Filoni, d'origine apulienne, 79 ans, collaborateur déjà de trois papes, est surtout apprécié par ceux qui souhaitent un retour à l'institution et au strict respect des règles.

De nombreux cardinaux, de Müller à Stella, jusqu'à Ruini, dans les Congrégations générales, ont invoqué justement une papauté capable de clarté, enracinée dans la tradition.

Un trio papal valide

Mercredi soir a eu lieu le premier vote et donc le premier décompte. Les cardinaux sont arrivés au conclave fatigués, épuisés par des jours de discussions et de célébrations.

Dans le serment en faveur de la chambre, Parolin lui-même, mais aussi Frances Prevost, figure de compromis, se distinguent par la rigueur, qui sera désormais la carte des Américains qui se retrouvent plus compacts que prévu.

Puis émerge le Philippin David, dernier nom lancé comme un outsider du front de la continuité, alors que la figure de l'autre Philippin, Louis Antonio Tagle, est ternie. Le Français Jean Marc Aveline, Matteo Zuppi et Pierbattista Pizzaballa restent sur la liste.

L'ordre d'entrée dans la chapelle Sixtine, qui respecte la succession des cardinaux évêques aux cardinaux diacres, a également vu Prévost, Tagle et Filoni défiler dans l'ordre, ce qui, selon certains, constitue un trio papal valide.

Jeudi, il y aura un nouveau vote et un nouveau jet de fumée -noire ou blanche. Mais avant, il y a de la place pour les inévitables confrontations autour d'un dîner à Santa Marta.