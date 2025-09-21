  1. Clients Privés
Alerte météo Premières évacuations aux Philippines à l’approche du typhon Ragasa

Basile Mermoud

21.9.2025

Les Philippines ont ordonné des évacuations dans le nord du pays dimanche, de crainte d'inondations et glissements de terrain à l'approche du super typhon Ragasa.

L’île de Batanes, aux Philippines.
L’île de Batanes, aux Philippines.
IMAGO/Wirestock

Agence France-Presse

21.09.2025, 09:05

Le typhon s'intensifie rapidement et doit toucher terre sur les îles faiblement peuplées de Batanes ou Babuyan d'ici mardi après-midi, selon l'agence météorologique philippine. Au coeur de la tempête, à 11h locales (03H00 GMT), les vents ont soufflé à 185 kilomètres par heure, avec des rafales atteignant 230 km/h.

Les responsables locaux «ne doivent pas perdre de temps pour déplacer les familles hors des zones dangereuses», a annoncé le secrétaire du département de l'intérieur Jonvic Remulla. À Taïwan, les autorités ont déclaré que près de 300 personnes seront évacuées du comté de Hualien, dans l'est du pays.

John Grender Almario, un spécialiste météorologique, a déclaré lors d'un point de presse que des «inondations graves et des glissements de terrain» étaient attendus dans les zones nord de l'île principale des Philippines, Luzon.

De fortes pluies sont probables dans d'autres zones de Luzon, bien que Manille, où des milliers de personnes se sont réunies dimanche pour protester contre des projets d'infrastructures anti-inondations frauduleux, devrait être en grande partie épargnée.

Chaque année, au moins 20 tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées.

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.