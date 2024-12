295 millions pour une maison... qui pourrait sombrer dans la mer!

Les super-riches ont une nouvelle opportunité de rêve en Floride. La propriété la plus chère des États-Unis est à vendre pour 295 millions de dollars. Le problème? Elle risque de sombrer dans la mer.

Cette propriété est actuellement la plus chère d'Amérique. IMAGO/Jam Press

Samuel Walder/trad Samuel Walder

Située sur une plage de sable blanc avec vue sur les eaux turquoise du Golfe du Mexique, cette propriété de luxe est la plus onéreuse actuellement en vente aux États-Unis. Mais derrière son prix impressionnant, se cache une réalité plus inquiétante: elle se trouve dans l'une des régions les plus vulnérables aux catastrophes climatiques du pays. Selon le «Guardian», une inondation est presque inévitable.

Le luxe rencontre la crise climatique

Le domaine de Gordon Pointe à Naples (petite ville en Floride) s'étend sur neuf hectares, comprend deux vastes maisons d’hôtes et une marina privée. Toutefois, cette splendeur est aussi un symbole des contradictions entre le style de vie côtier prisé en Floride et les impacts croissants du changement climatique. Les experts estiment que la propriété a 68 % de chances d'être inondée dans les 15 prochaines années, et 95 % dans les 30 ans à venir.

Gordon Pointe se situe au sud de Naples, dans le quartier prestigieux de Port Royal. Cette zone, composée de bandes de terre étroites bordées de canaux, a été largement urbanisée au détriment de la nature protectrice. Depuis les années 1990, le niveau de la mer y a déjà monté de 15 centimètres, et les ouragans sont de plus en plus fréquents et dévastateurs. L'ouragan Ian, en 2022, a laissé la région en ruines.

Les primes d'assurance explosent

Ces dernières années, la menace climatique s'est intensifiée : en seulement deux ans, cinq ouragans ont frappé la côte ouest de la Floride. En 2022, l’ouragan Ian a ravagé la région, submergeant les routes, détruisant des habitations et réduisant en ruines la célèbre jetée de Naples.

Malgré ces évènements, la Floride continue d’attirer les plus aisés. Toutefois, les primes d’assurance y sont désormais les plus élevées du pays et ont augmenté de 42 % l’an dernier. De nombreuses compagnies d'assurance ont quitté l'État, et le système de réassurance public est considéré comme insolvable.

Face à cette crise, le gouverneur Ron DeSantis a choisi une approche controversée en supprimant les mentions du changement climatique des législations. À Naples, cette stratégie a même conduit à réécrire un rapport municipal pour obtenir des subventions fédérales.

Les riches protégés, les autres vulnérables

Tandis que les élites peuvent se permettre des assurances coûteuses et des constructions renforcées, les Floridiens moyens subissent de plein fouet les conséquences des catastrophes naturelles. Cet écart entre riches et moins fortunés pourrait encore s'accentuer à mesure que le climat se dégrade.

La hausse vertigineuse des primes d'assurance et la recrudescence des tempêtes mettent de nombreuses personnes en grande difficulté financière. « Ce sont généralement les plus riches qui habitent dans les zones à haut risque climatique », assure Parinitha Sastry de la Columbia Business School. « Par conséquent, les subventions pour l'assurance contre les inondations bénéficient souvent aux plus fortunés, tandis que les populations plus modestes restent sans protection. »

Malgré les risques, la propriété reste très convoitée, vantée pour son exclusivité. Mais mérite-t-elle vraiment son prix ? Comme l'explique l'experte : « Si une banane collée sur une toile peut se vendre 6,2 millions de dollars, tout peut trouver un acheteur. » Toutefois, le rêve des super-riches pourrait bientôt sombrer avec la Floride elle-même.