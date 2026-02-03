  1. Clients Privés
Assurance-maladie 2026 Primes maladie: le Valais renforce son soutien aux ménages

ATS

3.2.2026 - 11:45

Face aux hausses des primes d'assurance-maladie, le canton du Valais renforce son soutien aux ménages, avec 15,2 millions de francs supplémentaires consacrés à la réduction individuelle des primes en 2026. Les limites de revenu y donnant droit seront élargies, ce qui permettra à 6200 personnes supplémentaires d'en bénéficier.

Le canton du Valais a annoncé mardi qu'il consacrera 15,2 millions de francs supplémentaires à la réduction individuelle des primes pour 2026. (image d'archive)
Le canton du Valais a annoncé mardi qu'il consacrera 15,2 millions de francs supplémentaires à la réduction individuelle des primes pour 2026. (image d'archive)
ATS

Keystone-SDA

03.02.2026, 11:45

03.02.2026, 11:46

Avec cette augmentation de 15,2 millions, le montant total consacré à la réduction individuelle des primes (RIP) atteindra cette année 283,7 millions. «Cette décision traduit la volonté du canton de préserver le pouvoir d’achat et d’éviter que les primes ne pèsent de manière disproportionnée sur le budget des ménages», écrit le canton du Valais dans un communiqué mardi.

«Afin de tenir compte de la réalité économique des foyers aux revenus modestes, les limites maximales de revenu donnant droit à une RIP sont augmentées», ajoute-t-il. Cette adaptation permettra à près 100'000 personnes d'en bénéficier en 2026, soit un quart de la population valaisanne.

Les bénéficiaires seront avisés personnellement en février, précisent les autorités valaisannes. «En principe, les bénéficiaires sont déterminés automatiquement sur la base des données fiscales 2024 et les subsides sont portés, en décembre déjà, en déduction de la facture des primes 2026.»

Les taux de subsides appliqués en 2026 restent, quant à eux, inchangés par rapport à l'année dernière.

