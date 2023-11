La peine de 20 ans de prison infligée à l'auteur du meurtre commis à Morges (VD) en septembre 2020 est définitive. Le condamné a en effet renoncé à faire appel, tout comme le Ministère public de la Confédération (MPC), indique un jugement du Tribunal pénal fédéral (TPF) publié vendredi.

La Cour d'appel du TPF n'est par ailleurs pas entrée en matière sur l'appel de trois lésés. Le verdict de culpabilité et la peine n'ayant pas été contestés, il ne reste donc plus que les prétentions civiles à régler.

L'auteur du meurtre, un double national turco-suisse, a été condamné en janvier dernier à 20 ans de prison par le TPF à Bellinzone. Il avait poignardé mortellement un jeune Portugais, le 12 septembre 2020 dans un kebab à Morges. Durant son procès, il avait expliqué ses actes par sa fascination pour l'Etat islamique (EI). Il avait été acquitté de certains actes concernant la propagande.

Un an plus tôt, le condamné avait tenté de mettre le feu à une station-service à Prilly (VD). Pendant sa détention, il s'en est pris en outre une fois à un gardien de prison et une autre fois à un agent de la police fédérale.

La durée de la détention préventive – 1307 jours – a été déduite de la peine. La sanction a été assortie d'une mesure thérapeutique en milieu fermé et non de l'internement réclamé par le Ministère public. (Arrêt CA.2023.14 du 21.9.2023)

sj, ats