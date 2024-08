Le conducteur d'un camion citerne qui transportait près de 900 kilos de pollen de cannabis et son collègue ont été condamnés respectivement à six et sept ans de prison à Mulhouse (Haut-Rhin), a-t-on appris samedi.

La représentante des douanes a souligné qu'il s'agissait d'une "saisie record sur le secteur" (photo d'illustration). ATS

Ces deux Polonais de 25 et 41 ans ont été jugés vendredi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Mulhouse et condamnés respectivement à six et sept ans de prison, des peines supérieures aux réquisitions.

La représentante des douanes a souligné qu'il s'agissait d'une «saisie record sur le secteur». «Nous avons affaire à une organisation criminelle, parfaitement rodée, au point de pouvoir fournir des faux papiers à ses chauffeurs».

Le 27 août, les douanes de Mulhouse avaient contrôlé sur l'autoroute A36 un ensemble routier immatriculé en Pologne, après un signalement des autorités suédoises.

Dans une trappe de la citerne ont été découverts une trentaine de sacs qui contenaient 58,4 kilos d'herbe de cannabis et 852 kilos de pollen de cannabis, un produit contenant plus de THC (tétrahydrocannabinol, principal composant psychoactif du cannabis) que la résine habituelle.

Le conducteur et son binôme sont également condamnés à payer une amende de près de 4,5 millions d'euros, correspondant à la valeur estimée à l'achat de la marchandise, et sont frappés d'une interdiction définitive du territoire français.

Le chauffeur avait reconnu qu'il était au courant qu'il transportait une marchandise illégale, mais son collègue a pour sa part affirmé qu'il n'en savait rien.

Les deux hommes ont raconté avoir été recrutés via internet par une société pour laquelle ils devaient faire un essai durant 20 jours et effectuer des déplacements entre Düsseldorf, en Allemagne, et Barcelone, en Espagne.

Pour la procureure Marine Airiau, ils «savaient» ce qu'ils transportaient. «Nous ne sommes pas face à des victimes sous la pression d'une organisation mafieuse», a-t-elle déclaré requérant pour chacun une peine de cinq ans de prison ferme avec mandat de dépôt et une interdiction de territoire français durant 10 ans.

Me Isabelle Deck, défendant le chauffeur, avait affirmé que son client avait «cédé à l'argent facile».

Sa consoeur Me Laura Albanesi, avait plaidé la relaxe pour l'autre membre du duo, affirmant que «rien dans ce dossier ne démontre qu'il était au courant.»

