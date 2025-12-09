  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Faits de 2010 Prison à perpétuité pour l'assassin de Zurich et Laupen (BE)

ATS

9.12.2025 - 16:36

L'homme accusé de l'assassinat de son ancienne psychanalyste à Zurich et d'un couple d'anciens voisins à Laupen (BE) écope de la peine de prison à perpétuité. Le Tribunal de district de Zurich l'a reconnu coupable d'assassinats et de brigandages.

Prison à perpétuité pour l'assassin de Zurich et Laupen (BE) - Gallery
Prison à perpétuité pour l'assassin de Zurich et Laupen (BE) - Gallery. Selon l'acte d'accusation, le prévenu a dévalisé et assassiné son ancienne psychanalyste à coups de couteau le 15 décembre 2010 dans le cabinet de cette dernière (archives).

Selon l'acte d'accusation, le prévenu a dévalisé et assassiné son ancienne psychanalyste à coups de couteau le 15 décembre 2010 dans le cabinet de cette dernière (archives).

Photo: ATS

Prison à perpétuité pour l'assassin de Zurich et Laupen (BE) - Gallery. Cinq ans, jour pour jour, après le premier assassinat, le prévenu a cambriolé et assassiné ses anciens voisins à Laupen (BE) en leur assénant une trentaine de coups de manche de hache ou de marteau, selon l'acte d'accusation (archives).

Cinq ans, jour pour jour, après le premier assassinat, le prévenu a cambriolé et assassiné ses anciens voisins à Laupen (BE) en leur assénant une trentaine de coups de manche de hache ou de marteau, selon l'acte d'accusation (archives).

Photo: ATS

Prison à perpétuité pour l'assassin de Zurich et Laupen (BE) - Gallery
Prison à perpétuité pour l'assassin de Zurich et Laupen (BE) - Gallery. Selon l'acte d'accusation, le prévenu a dévalisé et assassiné son ancienne psychanalyste à coups de couteau le 15 décembre 2010 dans le cabinet de cette dernière (archives).

Selon l'acte d'accusation, le prévenu a dévalisé et assassiné son ancienne psychanalyste à coups de couteau le 15 décembre 2010 dans le cabinet de cette dernière (archives).

Photo: ATS

Prison à perpétuité pour l'assassin de Zurich et Laupen (BE) - Gallery. Cinq ans, jour pour jour, après le premier assassinat, le prévenu a cambriolé et assassiné ses anciens voisins à Laupen (BE) en leur assénant une trentaine de coups de manche de hache ou de marteau, selon l'acte d'accusation (archives).

Cinq ans, jour pour jour, après le premier assassinat, le prévenu a cambriolé et assassiné ses anciens voisins à Laupen (BE) en leur assénant une trentaine de coups de manche de hache ou de marteau, selon l'acte d'accusation (archives).

Photo: ATS

Keystone-SDA

09.12.2025, 16:36

09.12.2025, 16:38

Dans son jugement rendu mardi, la Cour a suivi en partie le réquisitoire du procureur. Ce dernier avait exigé la peine prononcée, mais avait aussi demandé, en vain, l'internement de l'accusé. La défense avait, elle, exigé l'acquittement du prévenu, un Espagnol âgé de 47 ans.

Les faits incriminés remontent au 15 décembre 2010 et à la même date cinq ans plus tard. L'accusé n'a été arrêté qu'en janvier 2024 à Genève, à son retour en Suisse, à l'issue d'une longue enquête et grâce à des tests massifs d'ADN.

Les plus lus

Un «nouveau monde» s’ouvre pour Michelle Gisin
Alerte douceur en montagne! Le thermomètre s’affole en Suisse
«Les citoyens suisses sont horrifiés» face à la «nouvelle» carte d'identité
Trump étrille certains leaders européens sur l'immigration
«Ce qui se passe actuellement au Real Madrid n'est pas possible»