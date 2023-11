En couple avec une cadre, le directeur de Pro Helvetia démissionne

Le directeur de Pro Helvetia, Philippe Bischof, quittera ses fonctions en été 2025, soit plus de deux ans avant la fin prévue de son mandat. Il en a informé le conseil de fondation. Sa relation de couple avec une cadre entraîne, par ailleurs, un changement dans les structures dirigeantes. Sa partenaire ne lui sera plus subordonnée.

Le mandat prévu du directeur devait s'étaler jusqu'à la fin novembre 2027 (image d'archives). KEYSTONE

Le conseil de fondation a procédé à des adaptations au sein du comité directeur entrées en vigueur mercredi, indique la fondation pour la culture Pro Helvetia. Celles-ci visent ainsi à prévenir tout conflit d’intérêts et seront valables jusqu'au départ du directeur.

Partenaire plus membre de la direction

Philippe Bischof ne sera plus responsable du secteur Réseau extérieur et international, dirigé par sa compagne. C'est désormais le directeur adjoint Jérôme Benoit qui chapeautera ce domaine. En échange, ce dernier transmet au directeur la responsabilité de l'informatique.

En outre, la partenaire de Philippe Bischof n'est plus membre de la direction de Pro Helvetia jusqu'au départ de son compagnon. Ce départ interviendra au 30 juin 2025, à la demande de Philippe Bischof lui-même. Le financement et la mise en œuvre du nouveau message sur la culture seront assurés d'ici-là et les dossiers pourront être transmis en conséquence à sa succession.

Aucune faute professionnelle

Le mandat prévu du directeur devait s'étaler jusqu'à la fin novembre 2027. Après une décision «longuement murie», Philippe Bischof souhaite aborder une nouvelle étape professionnelle avant la fin de son mandat de dix ans et pouvoir consacrer plus de temps à sa vie privée. Son poste sera mis au concours l'an prochain, écrit la fondation.

La relation entre Philippe Bischof et la responsable de département avait été rendue publique au cours de l'été. Elle n'a entraîné aucune faute professionnelle, précise Pro Helvetia à Keystone-ATS. La réorganisation de la direction permet d'éviter de devoir se séparer de l'une ou de l'autre personne.

Gouvernance clarifiée

Les préparatifs des réunions du conseil de fondation seront désormais assurés par un comité composé du directeur et de son adjoint, ainsi que de la présidence et de la vice-présidence du conseil de fondation, indique Pro Helvetia.

Le mandat du service de confiance externe à disposition du personnel de Pro Helvetia en cas de conflits non résolus sur le lieu de travail recueille désormais aussi les signalements de conflits d’intérêts. Ce service transmet les informations correspondantes au conseil de fondation, en respectant l’anonymat.

Par ailleurs, le mandat du président du conseil de fondation de Pro Helvetia, Charles Beer, arrive à son terme à la fin décembre. Sa succession n'est pas encore réglée.

L'institution soutient financièrement la culture helvétique en Suisse et à l'étranger à raison de 45 millions de francs par an.

gf, ats