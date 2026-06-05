Procédures pénales classées pour le féminicide d'Epagny

Le Ministère public (MP) du canton de Fribourg a clos les procédures pénales ouvertes à l'encontre de l’auteur du féminicide perpétré le 10 avril 2025 à Epagny, en Gruyère. Il a prononcé des ordonnances de classement rendues le 1er juin.

Les deux ordonnances de classement rendues après le féminicide d'Epagny (FR) peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (archives). ATS

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L'affaire concernait en effet aussi les actes de violence antérieurs commis sur la personne de son épouse et de ses enfants, a indiqué vendredi le MP. Elle avait causé un vif émoi, avec rassemblement à Fribourg et marche blanche à Bulle, en hommage à la femme de 39 ans tuée par son mari, une mère de quatre enfants âgés entre 13 et 20 ans.

L’instruction ouverte après l'assassinat par arme à feu est donc terminée. En substance, le procureur a retenu que, le 10 avril 2025 vers 9h00, le prévenu s’était introduit dans la villa où son épouse effectuait le ménage. Il était notamment porteur d’un fusil de chasse modifié et d’un récipient contenant de l’essence.

Suicide de l'auteur

L'individu de 41 ans avait surpris dans l’habitation son épouse et la propriétaire. Emmenée dans une autre pièce, cette dernière avait réussi à s'enfuir et à donner l’alerte. Dans l’enchaînement, le prévenu avait tiré à quatre reprises sur son épouse avec son arme, entraînant le décès de celle-ci, rappelle le communiqué du MP.

L'accusé avait aussi répandu de l’essence sur le corps de son épouse et dans le séjour de la villa, avant d’y bouter le feu. Il s’était rendu ensuite à l’étage pour se donner la mort avec son fusil. Les autopsies des protagonistes ont révélé qu’ils étaient décédés au moment où l’incendie s’était propagé à l’ensemble de la maison.

Vu le décès du prévenu, la procédure pénale ouverte contre lui pour «assassinat, incendie intentionnel qualifié et infractions à la loi fédérale sur les armes» a été classée, explique encore le MP. Auparavant, six mois plus tôt, à savoir le 18 septembre 2024, la victime avait déposé une plainte pénale à l’encontre de son époux.

Recours possible

L'épouse y faisait essentiellement état de «violences physiques, psychiques et sexuelles exercées depuis de nombreuses années par son mari à son encontre». Elle avait exposé au passage que leurs enfants avaient été victimes de violences physiques de la part de leur père, détaille le communiqué.

Une procédure pénale avait été ouverte dans la foulée à l’encontre du prévenu. Y figuraient: lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, contrainte, contrainte sexuelle, viol et violation du devoir d’assistance ou d’éducation.

Dans le cadre de cette procédure, le prévenu avait été placé en détention provisoire entre le 18 septembre et le 6 décembre 2024. A cette date, il avait été remis en liberté moyennant des mesures de substitution, dont une interdiction d’approcher ou de contacter son épouse.

Vu le décès du prévenu, cette procédure pénale a également été classée par une ordonnance rendue le 1er juin. Les deux ordonnances de classement peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal.