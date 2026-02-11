  1. Clients Privés
Inéligibilité ? Le 7 juillet Marine Le Pen sera fixée sur son sort

ATS

11.2.2026 - 18:13

La décision dans le procès en appel de Marine Le Pen et du RN sera rendue le 7 juillet à 13h30, a indiqué mercredi la présidente de la cour. Elle s'exprimait à l'issue des débats.

Le parquet général a requis cinq ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen. Celle-ci joue une quatrième candidature à l'élection présidentielle.
Le parquet général a requis cinq ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen. Celle-ci joue une quatrième candidature à l'élection présidentielle.
ATS

Keystone-SDA

11.02.2026, 18:13

11.02.2026, 18:17

Le parquet général a requis cinq ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen. Celle-ci joue une quatrième candidature à l'élection présidentielle.

