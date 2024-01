Edwige Roux-Morizot, procureure de la République de Mulhouse, a expliqué que le procès se tiendrait sur trois jours (archives). ATS

Le procès pour abus de biens sociaux du Mulhouse olympic natation (MON), prévu initialement jeudi prochain, va être reporté au mois d'avril, a annoncé vendredi la procureure de la République de Mulhouse (Haut-Rhin), Edwige Roux-Morizot.

«A la demande des avocats qui ont estimé, compte tenu des nombreuses pièces qu'ils vont produire, que l'affaire ne pourra tenir sur une journée, celle-ci sera renvoyée sans doute à une audience sur trois jours en avril», a indiqué la magistrate, précisant que la nouvelle date d'audience serait vraisemblablement annoncée jeudi prochain.

Pendant des années, le Mulhouse olympic natation (MON), club prestigieux de la natation française dirigé par la famille Horter, a été largement subventionné par l'agglomération de Mulhouse (Mulhouse alsace agglomération, M2A), son principal financeur (480'000 euros de subventions annuelles entre 2015 et 2019).

Dans un rapport publié en juin dernier, la chambre régionale des comptes du Grand Est pointait la «forte dépendance» du club aux subventions (entre 64 et 73% de ses recettes d'exploitation), les relations «équivoques et confuses» entre le club et l'agglomération, et l'absence de «contrôle de la bonne utilisation des fonds versés».

Le président de l'association, Franck Horter, le principal entraîneur du club, Lionel Horter, sa femme, Marjorie Horter, et sa mère, Marie Octavie Horter, ex-vice présidente de la Fédération française de natation (FFN), sont ainsi renvoyés devant le tribunal, cette dernière pour des faits plus minimes.

Club de champions

Outre l'abus de biens sociaux, les accusés sont prévenus d'abus de confiance, présentation de bilans inexacts et recels de ces délits. Le tout pour plusieurs centaines de milliers d'euros.

Par ailleurs, Mme Roux-Morizot a annoncé vendredi avoir classé sans suite la plainte qui avait été déposée en août dernier contre le MON par l'association anti-corruption AC!! pour prise illégale d'intérêts et favoritisme.

Le Mulhouse olympic natation est l'ancien club de Roxana Maracineanu, première championne du monde française et ex-ministre des Sports (2018-2022). Il a également vu passer les champions olympiques Laure Manaudou, Yannick Agnel et Amaury Leveaux.

ATS