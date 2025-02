«Il n'y a rien qui pouvait me laisser le penser. Rien, rien, rien», dit son épouse

Accusée notamment par son ex-beau-frère d'avoir su sans agir, l'ex-épouse de l'ancien chirurgien français pédocriminel jugé pour violences sexuelles sur 299 patients, a réaffirmé mercredi qu'elle ne «se doutait de rien».

L'ex-épouse du chirurgien à la retraite Joël Le Scouarnec, Marie-France Le Scouarnec, arrive au procès de Joël Le Scouarnec, accusé d'avoir agressé ou violé 299 patients, devant le tribunal correctionnel de Vannes, dans l'ouest de la France, le 25 février 2025. IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA ATS

«c (...) Je n'ai jamais eu de doutes», a-t-elle assuré au troisième jour du procès à Vannes (ouest).

Marie-France, 71 ans, qui n'a divorcé qu'en 2023, a accusé certaines de ses nièces de «mentir» sur des violences sexuelles commises par l'ex-chirurgien et démenti connaître ses penchants pédophiles, malgré des affirmations en ce sens auprès des enquêteurs en 2017, lors de l'interpellation de M. Le Scouarnec.

Plus tôt dans la journée, le frère de l'accusé avait affirmé qu'elle avait «été au courant des agissements de son mari» et n'avait «rien fait». Elle «aurait pu faire en sorte que mon frère soit interpellé», a-t-il assuré, sans pouvoir apporter de «preuves» pour fonder ses propos et mne cachant pas ressentir une forte inimitié envers elle.

«Non-dits»

Il s'agit de l'une des plus grandes affaires de pédocriminalité jamais jugées en France. L'accusé encourt une peine maximale de 20 ans de réclusion pour 111 viols et 189 agressions sexuelles, aggravés par le fait qu'il abusait de sa fonction.

De nombreuses victimes, pour la plupart mineures lors des actes perpétrés entre 1989 et 2014 dans plusieurs hôpitaux de l'ouest de la France, espèrent des «réponses» sur ce que savait son épouse.

Dans le box, Joël Le Scouarnec, crâne chauve entouré de cheveux blancs et lunettes cerclées, est resté impassible face aux déclarations de son frère, qui l'a décrit à la fois comme «jovial, blagueur» et «énigmatique, solitaire».

Il a déjà reconnu au début du procès la «très grande majorité des faits», les qualifiant lui-même de «crimes odieux».

L'ancienne épouse, vêtue de sombre et portant une perruque, a d'abord décrit des relations «excellentes» avec son ex-époux, mettant en doute la parole d'une des nièces de Joël Le Scouarnec pour des faits de viols. «Jusqu'à l'âge adulte, elle était toujours pendue au cou de mon mari», a-t-elle déclaré, considérant cette victime comme «une petite fille tortueuse».

Joël Le Scouarnec a été condamné en 2020 à 15 ans de réclusion pour viols et agressions sexuelles sur quatre enfants, dont deux nièces. D'autres violences sexuelles, dont certaines sur une autre nièce, n'ont pas été jugées car prescrites.

Marie-France, qui dit avoir subi deux viols dont l'un pendant son enfance par un oncle maternel, a estimé qu'il ne «faut pas croire qu'on peut tout dire, c'est trop facile ça». Elle explique s'être tue à l'époque pour protéger sa mère, endeuillée par la mort d'un fils.

Dynamique de l'inceste

Pour Me Marie Grimaud, qui représente 39 victimes dont trois qui étaient des amies d'enfance des fils Le Scouarnec, «c'est une famille où la parole ne circulait pas». «Les tabous existaient, les non-dits étaient là», a-t-elle analysé, soulignant «la dynamique de l'inceste».

L'ancien chirurgien consignait méticuleusement dans des carnets et fichiers les informations liées à ses victimes ainsi que les violences infligées, souvent sous couvert de geste médical. Mardi, il a demandé «pardon» à ses fils pour la «dévastation» causée au sein de sa famille.