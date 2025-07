L'homme qui a tué son épouse par balle dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021 à son domicile de Vandoeuvres à Genève est poursuivi pour assassinat. Le Ministère public a saisi le Tribunal criminel d'un acte d'accusation. Le procès aura lieu prochainement.

Les faits remontent à 2021 (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Selon l'acte d'accusation daté du 17 juillet, le procureur reproche au prévenu d'avoir tué son épouse en tirant sur elle plusieurs coups de feu au moyen d'un revolver de gros calibre, a indiqué lundi le Ministère public. L'homme est aussi poursuivi pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants, infractions à la loi sur les armes et à la loi sur les explosifs, exhibitionnisme et tentative d'abus de détresse.

Le procureur lui reproche d'avoir acheté et détenu pendant deux ans environ quatre kilos de cocaïne destinés à sa propre consommation et à celle de son épouse. S'y ajoutent notamment diverses infractions de nature sexuelle au détriment de sa femme de ménage. Le prévenu bénéficie de la présomption d'innocence, a rappelé le Ministère public qui entend requérir une peine de prison de plus de dix ans.