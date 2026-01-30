  1. Clients Privés
Genève Procès en vue pour un homme accusé d'avoir tué sa compagne

ATS

30.1.2026 - 15:11

Le procès d'un homme accusé d'avoir tué sa compagne en lui infligeant des violences à caractère sexuel aura lieu ces prochains mois devant le Tribunal criminel de Genève. Le quadragénaire est poursuivi pour assassinat et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

Il est aussi reproché au prévenu, qui bénéficie de la présomption d'innocence, de n'avoir «pas tenté de réanimer sa compagne à l'apparition des premiers saignements et d'avoir délibérément tardé à appeler les secours» (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.01.2026, 15:11

Le Ministère public a saisi jeudi le Tribunal criminel d'un acte d'accusation, a-t-il annoncé vendredi. Né en 1985, le prévenu se voit reprocher, dans l'après-midi du 24 mars 2023, d'avoir infligé une pénétration anale violente à la femme âgée de 41 ans. Il lui a ainsi causé des lésions internes qui ont entraîné une hémorragie mortelle.

«Il manque celles qui ont été assassinées». Le monde s'élève contre les violences faites aux femmes

Il est aussi reproché au prévenu, qui bénéficie de la présomption d'innocence, de n'avoir «pas tenté de réanimer sa compagne à l'apparition des premiers saignements et d'avoir délibérément tardé à appeler les secours». Le Ministère public entend requérir une peine privative de liberté supérieure à dix ans.

