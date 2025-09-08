Le financier Florian Homm est condamné à 6 ans et 7 mois de prison ferme par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. Il est reconnu coupable d'escroquerie par métier, blanchiment aggravé et faux dans les titres.

Le Tribunal pénal fédéral a rendu son verdict lundi dans le procès en appel du financier allemand Florian Homm et de deux coaccusés. (archives) ATS