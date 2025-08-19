  1. Clients Privés
Homicide Procès Péchier à Besançon: la défense veut être mieux payée

ATS

19.8.2025 - 14:36

Les deux avocats de Frédéric Péchier, médecin anesthésiste accusé d'avoir tué 12 patients et dont le procès doit débuter le 8 septembre à Besançon, menacent de se retirer. Ils dénoncent une rémunération trop faible.

L'anesthésiste Frédéric Péchier clame son innocence (archives).
L'anesthésiste Frédéric Péchier clame son innocence (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.08.2025, 14:36

19.08.2025, 14:52

Dans le cadre actuel, «on n'assumera pas la défense de Frédéric Péchier» a indiqué l'un d'eux, Randall Schwerdorffer. En cause, l'aide juridictionnelle versée par l'État aux justiciables n'ayant pas les moyens de financer leurs frais de justice, qui s'élève à 35'000 euros pour les deux avocats du médecin sur toute la durée du procès, censé s'achever le 19 décembre.

Frédéric Péchier, qui reste en liberté, n'exerce plus sa profession. De son côté, le ministère de la Justice rappelle que les avocats de Frédéric Péchier «ont accepté de représenter leur client sous le régime de la rétribution à l'aide juridictionnelle en pleine connaissance de cause».

Il souligne que cette aide, qu'il chiffre plutôt à 37'500 euros hors taxes, est versée «au bénéfice d'un justiciable, quel que soit le nombre d'avocats que celui-ci choisit pour assurer sa défense». Ainsi, «ces règles étant connues depuis le début du travail des avocats, leur désistement à moins d'un mois de l'ouverture de l'audience et les conséquences de ces annonces relèvent de leur entière responsabilité».

Randall Schwerdorffer, ancien défenseur de Jonathann Daval, souhaite que les conseils des parties civiles reversent 10% de leur aide juridictionnelle qui s'élève, selon lui, à 2 millions d'euros. «Comme dans le procès de Salah Abdeslam (principal accusé au procès des attentats de 2015, ndlr), il faudrait un accord avec les avocats des parties civiles. C'est la responsabilité de tous les intervenants au procès», poursuit Me Schwerdorffer.

Pour le moment, les avocats des parties civiles ont refusé de partager cette aide juridictionnelle, selon Me Schwerdorffer. Mais une réunion de médiation avec le conseil de l'ordre des avocats est prévue le 2 septembre. A l'issue, l'avocat décidera de poursuivre ou non la défense de l'ancien anesthésiste.

L'autre avocat du Dr Péchier, Lee Takhedmit, n'avait pas répondu mardi aux sollicitations de l'AFP. Il y a quelques jours, le troisième avocat, Samuel Estève, s'était retiré pour les mêmes raisons.

Dans des cliniques de Besançon

Frédéric Péchier, 53 ans, travaillait comme médecin anesthésiste dans des cliniques privées de Besançon. Il est accusé d'avoir, pendant plus de dix ans, volontairement empoisonné 30 patients âgés de 4 à 89 ans, entraînant la mort de 12 d'entre eux. Il clame son innocence et ses avocats au procès plaideront l'acquittement.

En 2025, l'aide juridictionnelle représente un total de 661 millions d'euros, un montant «qui a doublé depuis 2017 et qui place désormais la France dans la moyenne des pays de l'OCDE».

