  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Procès Péchier «Je garde le silence» - L'ex-anesthésiste décide de ne plus répondre aux questions

ATS

18.11.2025 - 16:24

«Je garde le silence»: après plus de deux mois de procès, l'anesthésiste de Besançon Frédéric Péchier, accusé de 30 empoisonnements dont 12 mortels, a décidé mardi de ne plus répondre aux questions, lors de son treizième interrogatoire.

Frédéric Péchier est soupçonné de 30 empoisonnements (archives).
Frédéric Péchier est soupçonné de 30 empoisonnements (archives).
sda

Keystone-SDA

18.11.2025, 16:24

L'accusé de 53 ans, toujours très prolixe lors de ses précédents interrogatoires devant la cour d'assises du Doubs qui le juge depuis le 8 septembre, entend ainsi protester contre la manière dont ont été menés les débats «ces deux derniers jours».

Depuis vendredi, la cour se penche sur les incidents cardiaques suspects de deux jeunes hommes âgés de 16 et 26 ans en 2016 lors d'opérations bénignes à la clinique Saint-Vincent de Besançon.

Frédéric Péchier est suspecté d'avoir empoisonné ces patients en injectant en amont des opérations de l'adrénaline dans des poches de perfusion ensuite utilisées par ses collègues, ce qu'il réfute catégoriquement, comme l'ensemble des empoisonnements qui lui sont reprochés.

Lors de l'audition des experts médico-légaux, la présidente a autorisé l'accusé à poser des questions aux experts, qui abordent généralement des points très techniques. Ils ont conclu que ces deux patients avaient pu être victimes d'une intoxication malveillante à l'adrénaline.

M. Péchier les a alors interrogés sur les effets de l'adrénaline lorsque ce produit reste plusieurs jours dans une poche de perfusion, évoquant le cas d'une autre patiente victime d'un arrêt cardiaque suspect.

La présidente lui a alors sèchement reproché d'interroger les experts sur un cas abordé fin septembre, et non sur les dossiers du jour. «La possibilité de poser des questions n'est pas un droit, mais une possibilité», lui a rappelé Delphine Thibierge.

Frédéric Péchier comparaît libre et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 19 décembre.

Les plus lus

Qui échangeait avec Epstein ? Les révélations secouent milieux politique et business
Un navire transportant près de 4000 bovins dérive en mer depuis des semaines
«La Suisse aurait pu se faire très peur à Pristina»
Infos sur les plaques d'immatriculation: qu'est-ce que ça coûte dans votre canton?
Il escroquait Galaxus pendant son temps libre : un ex-joueur du FCZ condamné