La perpétuité pour un «criminel en série» ou l'acquittement pour un innocent? La cour d'assises du Doubs rend son verdict jeudi à partir de 9h00 concernant l'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé depuis le 8 septembre pour 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels.

Frédéric Péchier est soupçonné de 30 empoisonnements. sda

Keystone-SDA ATS

L'accusation a requis la réclusion à perpétuité contre le médecin de 53 ans, qu'elle a présenté comme «l'un des plus grands criminels de l'histoire», coupable selon elle d'avoir «utilisé la médecine pour tuer». A l'inverse, son avocat Randall Schwerdorffer s'est dit convaincu de son innocence et a demandé à la cour de l'acquitter «purement et simplement», faute de preuves irréfutables.

Ce verdict survient après 15 semaines d'audience denses, parfois techniques et souvent poignantes. La cour délibère depuis lundi après-midi dans un «lieu tenu secret». Dans l'attente de la décision, l'accusé, qui a comparu libre depuis le 8 septembre, a dû rester à disposition de la justice dans son logement de Besançon.

L'énoncé du verdict pourrait prendre un certain temps, car la cour doit trancher individuellement chacun des 30 cas d'empoisonnement reprochés à l'accusé. Les faits ont été commis entre 2008 et 2017 dans deux cliniques privées de Besançon, sur des patients âgés de quatre à 89 ans.

Pour chaque cas, les six jurés et les trois magistrats professionnels doivent dire si Frédéric Péchier est coupable ou innocent. A chaque fois, la culpabilité ne peut être prononcée qu'à une majorité d'au moins sept voix sur neuf.

En outre, pour chacune des 30 victimes – 12 sont mortes et 18 ont survécu – la cour doit dire si une circonstance aggravante peut être retenue, à savoir la préméditation ou la «particulière vulnérabilité» du patient.

En cas de condamnation, Frédéric Péchier, qui n'a jamais été détenu depuis le début de l'enquête en 2017, sera directement incarcéré.

«Je ne suis pas un empoisonneur»

Lorsque la parole lui a été donnée une dernière fois lundi, au dernier jour de ce long procès, il a à nouveau clamé son innocence, une position dont il n'a jamais varié. «Je ne suis pas un empoisonneur», a-t-il affirmé.

Selon l'accusation, le praticien a pollué des poches de perfusion avec du potassium, des anesthésiques locaux, de l'adrénaline ou encore de l'héparine, pour provoquer un arrêt cardiaque ou des hémorragies chez des patients pris en charge par des confrères. Son objectif: «Atteindre psychologiquement» des soignants avec lesquels il était en conflit et «nourrir sa soif de puissance», selon le parquet.

Après avoir réfuté cette thèse pendant l'instruction, Frédéric Péchier a finalement admis, depuis l'ouverture du procès, qu'un empoisonneur avait bien sévi dans l'une des deux cliniques privées où il a travaillé. Mais il a constamment répété qu'il n'était pas cet empoisonneur.

Le procès, qui a duré trois mois et demi, a alterné témoignages déchirants de victimes et échanges tendus avec un accusé décrit tantôt comme un tueur en série dénué d'empathie, tantôt comme un «homme détruit».

Cassant et inflexible lors des interrogatoires, l'accusé a versé des larmes le 5 décembre, en évoquant sa tentative de suicide en 2021, mais il s'est montré impassible pendant la lourde charge menée à son encontre la semaine dernière par les deux représentantes de l'accusation.

«C'est sa façon d'être, Frédéric Péchier est quelqu'un qui a toujours été dans le contrôle, il n'aime pas montrer ses émotions», a commenté mercredi sur ICI Besançon son défenseur Randall Schwerdorffer.

L'anesthésiste «avait sous-estimé la difficulté de ce procès, il était persuadé que les jurés seraient très rapidement convaincus de son innocence», a également observé l'avocat.

Me Schwerdorffer a par ailleurs déjà évoqué la perspective d'un deuxième procès – un appel, de la part du parquet ou de l'accusé, étant vraisemblable, quel que soit le verdict.

Après avoir défendu Frédéric Péchier seul pendant trois mois et demi, le pénaliste a dit réfléchir d'ores et déjà à recourir au renfort d'un «confrère de haut niveau», car «j'ai été au bout de ce que je pouvais faire. Seul, ça n'est pas possible».