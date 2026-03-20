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Carnet noir Proche de Laurent Ruquier, la comédienne Isabelle Mergault est décédée

Gregoire Galley

20.3.2026

La comédienne et réalisatrice Isabelle Mergault, figure populaire qui avait remporté le César du meilleur premier film en 2007, est décédée vendredi des suites d'un cancer à l'âge de 67 ans, a annoncé l'animateur Laurent Ruquier à l'AFP au nom de sa famille.

La comédienne et réalisatrice Isabelle Mergault est décédée vendredi des suites d'un cancer à l'âge de 67 ans.
La comédienne et réalisatrice Isabelle Mergault est décédée vendredi des suites d'un cancer à l'âge de 67 ans.
IMAGO/Bestimage

Agence France-Presse

20.03.2026, 13:10

«Sa famille, ses amis, ont la douleur de vous annoncer que la réalisatrice, actrice et humoriste Isabelle Mergault est décédée ce matin, à Neuilly-sur-Seine, des suites d’un cancer contre lequel elle se battait courageusement depuis plusieurs mois», précise le communiqué.

Reconnaissable à son cheveu sur la langue, elle avait notamment réalisé le long-métrage «Je vous trouve très beau» avec Michel Blanc, lauréat du César du meilleur premier film en 2007, et était une des sociétaires de l'émission «Les grosses têtes» sur RTL.

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