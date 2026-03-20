La comédienne et réalisatrice Isabelle Mergault, figure populaire qui avait remporté le César du meilleur premier film en 2007, est décédée vendredi des suites d'un cancer à l'âge de 67 ans, a annoncé l'animateur Laurent Ruquier à l'AFP au nom de sa famille.

La comédienne et réalisatrice Isabelle Mergault est décédée vendredi des suites d'un cancer à l'âge de 67 ans. IMAGO/Bestimage

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Sa famille, ses amis, ont la douleur de vous annoncer que la réalisatrice, actrice et humoriste Isabelle Mergault est décédée ce matin, à Neuilly-sur-Seine, des suites d’un cancer contre lequel elle se battait courageusement depuis plusieurs mois», précise le communiqué.

Reconnaissable à son cheveu sur la langue, elle avait notamment réalisé le long-métrage «Je vous trouve très beau» avec Michel Blanc, lauréat du César du meilleur premier film en 2007, et était une des sociétaires de l'émission «Les grosses têtes» sur RTL.