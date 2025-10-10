  1. Clients Privés
«Représailles politiques» Procureure générale de l'Etat de New York inculpée : la revanche de Trump !

ATS

10.10.2025 - 07:27

La procureure générale de l'Etat de New York Letitia James, membre du Parti démocrate et opposante déclarée de Donald Trump, a été inculpée par un grand jury fédéral en Virginie, ont annoncé jeudi plusieurs médias américains.

La procureure générale de l'Etat de New York Letitia James a été inculpée par un grand jury fédéral en Virginie.
La procureure générale de l'Etat de New York Letitia James a été inculpée par un grand jury fédéral en Virginie.
ats

Keystone-SDA

10.10.2025, 07:27

Cette magistrate à l'origine d'une condamnation en justice du président américain est accusée par le responsable de l'Agence de financement du logement Bill Pulte, un proche de Donald Trump, de falsification de documents concernant des demandes de prêts immobiliers.

Selon le Washington Post, les procureurs affirment que Letitia James a faussement déclaré qu'une maison de Norfolk (Virginie) qu'elle possède était sa résidence principale dans des documents de prêt hypothécaire, ce qui lui aurait permis d'obtenir des conditions plus favorables. Cette inculpation survient après celle de l'ex directeur du FBI James Comey, lui aussi un adversaire personnel du président américain.

«J'espère qu'il y en aura d'autres». La vengeance de Trump ne fait que commencer

«J'espère qu'il y en aura d'autres»La vengeance de Trump ne fait que commencer

«Représailles politiques»

Letitia James a dénoncé des «représailles politiques»."Nous combattrons vigoureusement ces accusations sans fondement (...) Et je continuerai à faire mon travail», a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Depuis plusieurs jours, Donald Trump met la pression sur son ministère de la Justice pour obtenir des poursuites contre plusieurs de ses bêtes noires. Et Letitia James en est une de premier plan: elle est à l'origine des poursuites pour fraudes lancées contre lui et ses deux fils, Donald et Eric Jr, tous trois reconnus coupables d'avoir fait enfler de manière colossale durant les années 2010 la valeur des actifs de la Trump Organization – leurs gratte-ciel, hôtels de luxe ou golfs dans le monde entier.

Au terme d'un procès ultra-médiatisé, qui s'était tenu en 2024, Donald Trump avait été condamné à une amende pharaonique de 464 millions de dollars.

En août dernier, une cour d'appel de l'Etat de New York a annulé cette amende en invoquant un montant «excessif qui viole le huitième amendement de la Constitution des États-Unis», qui interdit les condamnations disproportionnées. Le président a souvent déclaré que Letitia James devrait être poursuivie et qualifié cette magistrate afro-américaine de «corrompue» et «raciste».

La preuve en 3 points. Plus rien à cirer? – Trump enfreint désormais ouvertement les règles

La preuve en 3 pointsPlus rien à cirer? – Trump enfreint désormais ouvertement les règles

