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À l'air libre Les oursons à lunettes du zoo de Zurich découvrent leur environnement

ATS

20.5.2026 - 11:58

Les ours à lunettes du zoo de Zurich comptent deux nouveaux petits depuis quelques mois. Le public peut découvrir désormais les deux oursons mâles, Auki et Amaru, qui explorent leur environnement en compagnie de leur mère Rica.

Progéniture chez les ours à lunettes du zoo de Zurich – Gallery
Progéniture chez les ours à lunettes du zoo de Zurich – Gallery. Les deux oursons Auki et Amaru explorent désormais leur environnement en compagnie de leur mère Rica au zoo de Zurich.

Les deux oursons Auki et Amaru explorent désormais leur environnement en compagnie de leur mère Rica au zoo de Zurich.

Photo: ATS

Progéniture chez les ours à lunettes du zoo de Zurich – Gallery. Nés fin janvier, Auki et Amaru jouent désormais dans les arbres et les branchages du zoo de Zurich.

Nés fin janvier, Auki et Amaru jouent désormais dans les arbres et les branchages du zoo de Zurich.

Photo: ATS

Progéniture chez les ours à lunettes du zoo de Zurich – Gallery
Progéniture chez les ours à lunettes du zoo de Zurich – Gallery. Les deux oursons Auki et Amaru explorent désormais leur environnement en compagnie de leur mère Rica au zoo de Zurich.

Les deux oursons Auki et Amaru explorent désormais leur environnement en compagnie de leur mère Rica au zoo de Zurich.

Photo: ATS

Progéniture chez les ours à lunettes du zoo de Zurich – Gallery. Nés fin janvier, Auki et Amaru jouent désormais dans les arbres et les branchages du zoo de Zurich.

Nés fin janvier, Auki et Amaru jouent désormais dans les arbres et les branchages du zoo de Zurich.

Photo: ATS

Keystone-SDA

20.05.2026, 11:58

20.05.2026, 12:01

Depuis sa naissance, fin janvier, le duo avait séjourné en permanence dans le compartiment réservé aux nouvelles portées. Mère pour la première fois à l'âge de 9 ans, Rica était restée auprès d'eux pour les protéger. Il y a quelques jours, le trio est finalement sorti à l'air libre, indique le zoo de Zurich mercredi.

La naissance et l'évolution première des deux oursons se sont bien passées, écrit le parc zoologique. Les ours à lunettes pèsent seulement entre 300 et 500 grammes lorsqu'ils viennent au monde. Leur taille ne dépasse alors pas celle d'un cochon d'Inde. Ils n'ouvrent leurs yeux qu'après plusieurs semaines,

Le père des petits, arrivé des Etats-Unis en 2024, apporte un profil génétique jusque-là encore non représentée au sein du programme européen de maintien des espèces.

La diversité génétique est un facteur important pour une population stable en captivité et donc pour le maintien de l'espèce, explique le directeur du zoo de Zurich, Severin Dressen, cité dans le communiqué. Les ours à lunettes sont les seuls ours d'Amérique du sud. Ils vivent dans les Andes, mais y sont menacés en raison de la déforestation.

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