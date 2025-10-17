Trois Britanniques admirateurs de Hitler et adeptes de l'idéologie nazie ont été condamnés vendredi à des peines de 8 à 11 ans de prison pour avoir planifié des «attaques terroristes».

Dans son jugement, la Cour a souligné la dangerosité des accusés pour expliquer les lourdes de peine de prison (archive). IMAGO/Pond5 Images

Agence France-Presse Basile Mermoud

Christopher Ringrose, 34 ans, Marco Pitzettu, 25 ans, et Brogan Stewart, 25 ans, qui ne s'étaient jamais rencontrés physiquement avant de se retrouver dans le box des accusés, avaient été reconnus coupables en mai dernier par la Cour criminelle de Sheffield (nord). Ils ont été condamnés vendredi respectivement à 10, 8 et 11 ans de prison.

Au moment de leur arrestation en février 2024, ils étaient soupçonnés de préparer une attaque contre un centre d'éducation islamique à Leeds, a rappelé la juge vendredi. Selon l'accusation, ils «préparaient des actes de terrorisme violents contre des synagogues, des mosquées et un centre d'éducation islamique».

Ils avaient été arrêtés à la suite de l'infiltration par des agents de police d'un forum d'extrême droite sur la messagerie Telegram où ils discutaient de leurs projets. Au total, les trois hommes avaient réuni plus de 200 armes, dont des machettes, des épées, des arbalètes et un pistolet paralysant.

Il se faisait appeler «Fuhrer»

Dans leurs échanges en ligne, ils multipliaient les messages d'admiration pour Hitler, de glorification des assassinats de masse contre les personnes noires ou musulmanes et autres propos racistes, antisémites et homophobes. Lors de leur procès, les accusés avaient affirmé qu'il ne s'agissait que de fantasmes et qu'ils n'avaient pas l'intention de mettre leurs menaces à exécution.

Dans son jugement, la Cour a souligné la dangerosité des accusés pour expliquer les lourdes de peine de prison. Leur idéologie est «exposée crûment» dans leurs échanges en ligne, «emplis de haine envers les Noirs, les musulmans et les migrants», et porteurs «d'une idéologie de supérmatie blanche et de pureté raciale», a déclaré la juge.

Même si une attaque terroriste ne semblait pas «imminente», elle était «vraisemblable dans un futur proche», selon elle. Le procès, qui a duré neuf semaines, a dévoilé comment les accusés avaient fondé en 2014 un groupe en ligne nommé «Einsatz 14». Une vidéo y a été projetée montrant Brogan Stewart, qui se baptisait «Fuhrer» dans le groupe, posant avec un casque et des emblèmes nazis.

Son rôle de leader a été souligné par la Cour, qui a reconnu qu'il souffrait de troubles autistiques et d'isolement social, sans que cela ne l'empêche de «comprendre la nature et les conséquences» de ses actions. Ce jugement intervient quinze jours après l'attaque, le 2 octobre, d'une synagogue de Manchester perpétrée par un Britannique d'origine syrienne. Deux fidèles ont été tués et trois autres blessés grièvement.